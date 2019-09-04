Оценку потери кормильца перенесли в Грозный

Родители чеченца Султана Исраилова, погибшего от пыток в челябинской колонии, подали иск о взыскании с государства 15 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и вреда от потери кормильца. Ситуация осложняется тем, что обвинительный приговор сотрудникам колонии был вынесен в Челябинске, а иск о выплате компенсации подан в суд Грозного. Ранее источники “Ъ” сообщали, что расследование гибели господина Исраилова находилось на неофициальном контроле у главы Чечни Рамзана Кадырова. Адвокат истцов Андрей Сабинин заявил “Ъ”, что законодательство позволяет требовать компенсацию и по месту жительства, но добавил, что «хочется посмотреть, какую сумму суд в Грозном посчитает достаточной».



Исковое заявление от Лемы и Рукнет Исраиловых было подано в Старопромысловский районный суд Грозного, рассказал “Ъ” их защитник, адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин. «Родители, пожилые люди, потеряли своего сына, своего кормильца. Вина сотрудников ФСИН была доказана. И согласно Гражданскому кодексу РФ, за преступные действия представителей государства должно ответить государство»,— сказал он.

“Ъ” неоднократно писал о деле Султана Исраилова. Он был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за оборот наркотиков и причинение легкого вреда здоровью, наказание отбывал в исправительной колонии №2 Челябинска. В декабре 2015 года, за месяц до освобождения, он был обнаружен повешенным в помещении ШИЗО. Сотрудники колонии заявили о суициде, однако правозащитный сайт Gulagu.net опубликовал фотографии тела с обширными кровоподтеками на спине, следами наручников на запястьях, а также c запекшейся кровью на лице. Через пять дней сразу 500 осужденных ИК №2 объявили голодовку, потребовав объективной проверки смерти Султана Исраилова. В итоге было установлено, что мужчина был убит сотрудниками колонии. Первоначально они избили другого заключенного, за которого заступился господин Исраилов. Тогда мужчину отвели в помещение ШИЗО, где заковали в наручники и избили дубинками. После этого на шее Султана Исраилова затянули петлю из шарфа, конец которого привязали к решетке окна. Потом сотрудники колонии вышли из помещения. В материалах дела указано, что мужчина медленно умирал от удушения, не имея возможности снять с шеи петлю. Как сообщали источники “Ъ”, следствие по этому делу активизировалось после вмешательства главы Чечни Рамзана Кадырова (см. “Ъ-Южный Урал” от 13 ноября 2017 года). В итоге двое сотрудников колонии были признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), их приговорили к семи и восьми годам лишения свободы. 21 июня 2019 года Челябинский областной суд отклонил их апелляционные жалобы, после чего родители Султана Исраилова подали иск о компенсации морального ущерба.

Гражданско-процессуальный кодекс позволяет гражданам России подавать иски о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца, в том числе и по месту жительства,— пояснил “Ъ” Андрей Сабинин.— Люди пожилые и, конечно, им удобнее, если судебные заседания будут проходить рядом с домом». При определении суммы компенсации семья ориентировалась на аналогичные решения ЕСПЧ — примерно 80–100 тыс. евро за смерть кормильца (около 5,8–7,3 млн руб.). «А так как заявителей двое, то суммы сложились,— сказал господин Сабинин.— Понятно, что суд всегда присуждает меньше, чем просят. Но хочется посмотреть, какую сумму суд в Грозном посчитает достаточной».

Адвокат юридического объединения «Гражданские компенсации» Ирина Фаст рассказала “Ъ”, что в российском законодательстве нет четких разъяснений о подсудности требований о возмещении вреда жизни и здоровью. «Практика очень разная — могут рассмотреть по месту жительства, а могут перенаправить в суд по месту совершения преступления. И оспорить такое решение будет очень сложно»,— сказала она. Говоря о сумме компенсации, госпожа Фаст назвала требование выплатить семье 15 млн руб. за смерть кормильца «разумным и справедливым». «Проблема в том, что понятие разумности и справедливости в нашей судебной системе очень субъективное. Нет никаких критериев, на которые могли бы опираться как адвокаты, так и судьи»,— сказала она. По словам юриста, пленум Верховного суда рекомендует по таким вопросам обращаться к практике ЕСПЧ. «Но и там присуждаются очень разные суммы в зависимости от обстоятельств дела,— сказала она.— В итоге суммы компенсации по схожим делам в разных российских регионах серьезно различаются. Кто-то может посчитать достаточным 15 млн руб., а кто-то — всего 100 тыс. руб. Здесь все зависит от решения конкретного суда».

Александр Черных