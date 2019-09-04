Провод для обвинения

Следственное управление СКР по Ростовской области передало в суд материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением о крупном пожаре, произошедшем летом 2017 года в районе Театрального спуска в Ростове. В итоге двухлетнего расследования следователи пришли к выводу, что непосредственной причиной возгорания стало короткое замыкание, возникшее из-за нарушений правил эксплуатация линии электропередач. Виновными в произошедшем следствие считает сотрудницу районной администрации и двух работников филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети».

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в районе Театрального спуска в Ростове, произошедшем в центре Ростова летом 2017 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Перед судом предстанут бывшая заместительница главы администрации Пролетарского района Ростова, обвиняемая по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» и старший мастер производственного участка, обвиняемые по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Имена обвиняемых не называются.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления, чиновница должна была контролировать выявление несанкционированных свалок в районе, но не делала этого должным образом. Сотрудники «Донэнерго» обвиняются в том, что не проводили на линии необходимый ремонт и не устраняли дефекты — в месте возгорания зафиксировано провисание проводов.

Произошедший 21 августа пожар уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, пострадавшими были признаны более 700 человек. В результате пожара погиб 76-летний мужчина. По версии следствия, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание проводов, проходящих над балкой за забором дома по переулку Чувашскому, 50, которое привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки мусора. Как установили следователи, эксплуатация линии электропередач велась с нарушениями.

Следствие по делу велось два года. Как сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по области, всего следователи допросили более 650 свидетелей, было проведено более 60 экспертиз. «В ходе расследования уголовного дела следствием проверены различные версии возникновения пожара, в том числе версия умышленного поджога, которая не нашла своего объективного подтверждения»,— подчеркивается в сообщении.

Отметим, что изначально поджог был главной версией — об этом после окончания тушения огня 23 августа заявил тогдашний начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков, а полиция сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). На версии поджога настаивали и жители сгоревшего района, которые рассказывали, что за несколько дней до пожара к ним обращались люди, предлагавшие продать дома за суммы явно ниже их рыночной стоимости — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. за сотку. После того как большинство владельцев отказало риелторам, в этом районе начались возгорания, утверждали пострадавшие.

В любом случае теперь бизнес не сможет претендовать на участки в районе пожара. Вскоре после пожара власти внесли изменения в генплан города, согласно которому территория сгоревшего квартала определена как зона общественно-культурного назначения, следовательно, на ней запрещено строительство жилых домов. На прошлой неделе заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун рассказал журналистам, что на месте пожара построят две дороги от улицы Закруткина до Береговой и две пересекающие их дороги с кольцевыми развязками. Также на территории планируют обустроить пешеходные зоны. Проектирование объектов планируют завершить летом 2020 года, после этого администрация Ростова начнет выкупать участки у владельцев. «По заказу администрации к оценке участков будут привлечены независимые оценочные компании. Участки будут выкуплены у пострадавших от пожара по рыночной стоимости»,— подчеркнул господин Дикун.

Таким образом, деньги за участки получат все владельцы, в том числе те, кто получил компенсации и приобрел за их счет новое жилье. По словам замглавы администрации по строительству и архитектуре, на сегодняшний день все пострадавшие от пожара получили выплаты в соответствии с нормами федерального закона. Компенсации не смогли получить около 70 человек, поскольку у них имелось в собственности иное жилье, площадь которого превышает социальную норму.

Кристина Федичкина