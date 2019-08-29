Проектирование дороги на Театральном спуске в Ростове завершат летом 2020 года

Проект строительства дороги на Театральном спуске в Ростове должны завершить летом 2020 года, рассказал журналистам заместитель главы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

По его словам, когда проект дороги будет готов, администрация Ростова начнет выкупать участки на Театральном спуске у владельцев. «По заказу администрации к оценке участков будут привлечены независимые оценочные компании. Участки будут выкуплены у пострадавших от пожара по рыночной стоимости»,— подчеркнул господин Дикун. До тех пор ответственность за участки и расположенные на них дома несут их владельцы, отметил заместитель главы администрации Ростова по строительству и архитектуре.

Как сообщалось ранее, готовить план по строительству дороги на Театральном спуске начали в апреле 2019 года. Дорога будет размещена на участке площадью в 4,7 га в границах Чувашский — Орловская — Марти.

Напомним, 21 августа 2017 года в Ростове в районе Театрального спуска произошел крупный пожар. Его площадь составила почти 33 тыс. кв. м, было уничтожено около 130 домов. После этого Гордума внесла в генеральный план Ростова изменения, согласно которым территорию Театрального спуска определили как зону общественно-культурного назначения. Сейчас на ней запрещено жилищное строительство, владельцы сгоревших домов получили жилье в других районах города. При этом они остались владельцами участков, и недавно пожаловались, что там начали селиться бездомные, неизвестные люди воруют металлолом и свозят строительный мусор.

Кристина Федичкина