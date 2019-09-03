Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов. Сегодня, 3 сентября, был открыт участок трассы с 543-го по 646-й километр от Мясного Бора до Тосно, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей.

Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко указал, что все строительно-монтажные работы по сооружению трассы будут завершены в сентябре. «Дальше будут оформляться документы на ввод в эксплуатацию, думаем, у нас на это уйдет около месяца. Конец октября—середина ноября — это реальный срок (полноценного открытия всей трассы.— “Ъ”)»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На новом участке трассы организовано четырехполосное движение, установлено разделяющее ограждение. На всем протяжении дороги максимальная разрешенная скорость составляет 110 км/ч, в будущем ее увеличат до 130 км/ч.