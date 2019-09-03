РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз

Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК. Минздрав заявил, что не может публиковать экспертизы в открытом доступе, поскольку это может нарушить коммерческую тайну.

Комиcсия РАН по противодействию фальсификации научных исследований искала информацию на сайте Минздрава, чтобы узнать, на основании каких исследований «некоторые сомнительные по эффективности лекарства попали на российский рынок», сообщил глава комиссии академик Виктор Васильев. В этих экспертизах также должна содержаться информация, на основе чего принято решение об эффективности и безопасности лекарства и о допуске его на рынок.

Вице-президент Алексей Хохлов как куратор комиссии обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам экспертиз. Он отметил обязательность публикации такой информации.

Через три месяца ему ответил замдиректора департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Карен Саканян. Он объяснил, что Минздрав публикует такую информацию почти сразу при получении госрегистрации лекарства, а прочитать эти заключения может только производитель.

РАН планирует «наладить взаимодействие» с Минздравом, чтобы «совместно обеспечить прозрачность информации о том, на основе каких именно данных лекарства допускаются на российский рынок». «И профессиональное сообщество, и потребители должны быть уверены, что лекарство допущено на российский рынок потому, что у регулятора есть бесспорные доказательства его эффективности и безопасности, а не в силу недостатка ресурсов на профессиональную и объективную экспертизу или, того хуже, по звонку»,— заявил пресс-секретарь комиссии РАН Петр Талантов.