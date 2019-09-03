В Ульяновской области органы власти выплатили более 500 тыс. рублей долга хозяйствующим субъектам

В Кузоватовском районе Ульяновской области прокуратура заставила органы местного самоуправления выплатить более 500 тыс. руб. задолженности субъектам предпринимательства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в 2017-2018 году органами власти были заключены контракты по поставке в образовательные организации дров и вывоз твердых бытовых отходов с хозяйствующими субъектами. Однако после выполнения ими своей части договора должностные лица не стали оплачивать результаты сделки.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). По результатам проверки прокуратуры в конце августа этого года органы власти погасили задолженность по пяти муниципальным контрактам.

Алена Смирнова