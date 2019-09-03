Новосибирский министр культуры подал в отставку

Министр культуры Новосибирской область Игорь Решетников написал заявление об увольнении, сообщил “Ъ” информированный источник. Губернатор Андрей Травников еще не подписал распоряжение об увольнении господина Решетникова. «Пока министр работает на своей должности. Распоряжения об увольнении нет»,— сказал “Ъ” руководитель департамента информационной политики областного правительства Сергей Нешумов.

Игорь Решетников стал министром культуры Новосибирской области в январе 2016 года при предыдущем губернаторе Владимире Городецком, сменив на посту главы министерства Василия Кузина. За последние несколько лет в Новосибирске не раз возникали скандалы, связанные с кардинальными кадровыми решениями министерства под руководством господина Решетникова.

Так, в сентябре 2016 года министр уволил гендиректора Новосибирской филармонии Татьяну Людмилину, упрекнув ее в плохих отношениях с подчиненными. Затем в ноябре 2018 года главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый на собрании коллектива заявил, что министр собирается назначить на место директора Елены Алябьевой экс-депутата Виктора Старкова. Бурная негативная реакция общественности на эту информацию заставила чиновника ее опровергнуть.

Последний скандал связан с увольнением в начале 2019 года директора дома культуры имени Октябрьской революции («Кобра») Надежды Лобановой, занимавшей эту должность последние 30 лет. Исполняющим обязанности главы дома культуры стал Алексей Крыжановский, который в прошлом работал ведущим погоды и новостей на телевидении.

Илья Галагуз