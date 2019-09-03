Отток населения из Уфы вырос за год в полтора раза

В Уфе в первом полугодии 2019 года, как и в 2018 году, отмечена миграционная убыль населения: в город прибыло 13,7 тыс. человек, а выбыло 16,2 тыс., следует из данных Башстата. Отток населения из города составил 2,5 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в январе-июне 2018 года (тогда разница между уехавшими и прибывшими в Уфу составляла 1,6 тыс. человек).

В то же время в целом по республике миграционная убыль уменьшилась. На 66,5 тыс. уехавших из республики пришлось 64,8 тыс. прибывших. Показатель оттока составил 1,7 тыс. человек, что более чем вдвое меньше, чем за тот же период 2018 года.

Отрицательная динамика миграции зафиксирована в 44 из 89 городов и районов республики. Кроме Уфы убыль наиболее заметна в Стерлитамаке (1,9 тыс. человек), Салавате — 408, Бирске — 268, Агидели — 206, Сибае — 170 человек. Положительная разница между уехавшими и прибывшими заметнее всего из городов в Нефтекамске — 655 человек, Учалах — 268, Дюртюлях — 207 и Белорецке — 180 человек.

Майя Иванова