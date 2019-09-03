Неверная оценка ведет консультантов в суд

Консультант может ответить за банкротство клиента — в российской юридической практике намечается интересный прецедент. Альфа-банк через суд потребовал 9,5 млрд руб. с международной консалтинговой компании IMC Montan, которая занималась оценкой кредитоспособности крупного заемщика, который позже обанкротился. Теперь банк намерен взыскать сумму займа с оценщика. Что об этом иске думают игроки рынка? И как изменится консалтинговый бизнес, если суд встанет на сторону банка? Разбирался Григорий Колганов.

Официальной информации об этом деле немного: в Альфа-банке "Ъ FM" лишь подтвердили подачу иска и сообщили, что «требования к компании IMC Montan связаны с ее оценкой кредитоспособности одного из крупнейших заемщиков». Но из сообщений СМИ картина складывается следующая: в 2017 году угледобывающая компания «Краснобродский Южный» попросила кредит в Альфа-банке, а в подтверждение своей надежности предоставила некие документы от авторитетного отраслевого консультанта — фирмы IMC Montan. Но позже заемщик оказался банкротом.

Справедливо ли в этом случае требовать деньги с консалтинговой компании? Банкир Александр Лебедев полагает, что да: «Я не очень понимаю, почему до сих пор соответствующие регуляторные власти — Минфин, прокуратура — не предъявили претензий к аудиторам, которые ставили свои заключения на балансах банков, которые обанкротились. Правильно, что Альфа-Банк создает такую практику».

В этой истории пока много белых пятен. Например, непонятно, было ли заключение IMC Montan аудитом или простой консультацией? И кто нанимал этого оценщика? Но, в целом, игроков рынка консалтинга такой сюжет совсем не удивляет. Партнер компании ДАНИП Александр Жабоедов полагает, что заказчиком выступал будущий заемщик, а потому оценка могла оказаться субъективной: «Это часто бывает в некоторых сделках, когда заказчик задает желаемый ему диапазон оценки для того, чтобы получить требуемый кредит. Именно поэтому банки нередко берут активы с существенным дисконтом в залог, потому что все прекрасно понимают, что оценщики не могут являться в полной мере независимыми от мнения этого заказчика».

Спокойствие игроков консалт-рынка в некотором роде удивляет: разве не создается опасный прецедент, благодаря которому инвесторы или кредиторы смогут оплачивать свои ошибки за счет консультантов? Оказывается, если речь все же не идет об аудите, то закон на стороне консалтинговых компаний. По крайней мере, так считает управляющий партнер London Consulting & Management Company Дмитрий Золин: «Это не масштабируемая вещь.

Все-таки большинство компаний, которые обращаются к консультантам, понимают, что те — всего лишь советчики, а основной бизнес ведете непосредственно вы, и риски, связанные с ним, — ваши.

Консультант всего лишь помогает дополнительно разобраться в каких-то аспектах. Поэтому думаю, что привлечь их к ответственности будет крайне трудно, тем более на такую сумму».

Кстати, о сумме: в консалтинговой компании IMC Montan отказались от комментариев, но отметили, что 9,5 млрд руб. — для фирмы весьма чувствительная цифра. Но у юристов нет уверенности, что суд, даже если примет сторону Альфа-банка, взыщет с ответчика всю сумму. Партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин полагает, что осознает это и кредитор: «Альфа-банк скорее добивается масштабного пиар-эффекта, потому что объективно представить себе возможность взыскания значительных убытков с консалтинговой компании в российском суде, даже если последует такое решение, сложно, ведь добиваться этого придется за рубежом, а это непростая история».

И все же, кажется, российскому бизнесу стоит внимательно следить за этим делом. Ведь в итоге может прозвучать ответ на давно назревший вопрос: какую все-таки ответственность должен нести консультант за свои оценки?

Иск Альфа-банка принял к производству Арбитражный суд Москвы. Предварительные слушания назначены на 3 октября.