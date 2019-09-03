«Спорт-Ин» опроверг информацию о расторжении договора с ФК «Ростов»

Условия договора аренды «Ростов-Арены» между ФК «Ростов» и управляющей стадионом компании ФГУП «Спорт-Инжиниринг» не изменились, документ действует в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Ранее сообщалось, что клуб получил от компании «Спорт-Ин» проект соглашения о расторжении договора. В «Ростове» посчитали, что управляющая компания решила не представлять клубу стадион из-за того, что «Ростов» постоянно выявлял недостатки в работе «Ростов-Арены».

Кристина Федичкина