Футбольному клубу «Ростов» предложили уйти с «Ростов-Арены»

ФК «Ростов» получил от управляющей компании стадиона «Ростов-Арена» «Спорт-Ин» проект соглашения о расторжении договора аренды ,сообщает пресс-служба клуба. Управляющая компания предложила клубу расторгнуть договор, так как ФК «Ростов» систематически указывает «Спорт-Ин» на недостатки в работе стадиона.

«Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей. Это является нарушением договора аренды, а каждый недостаток клуб отражает в акте приема-передачи, в результате чего на управляющую компанию стадиона накладываются штрафные санкции», — передает пресс-служба слова пиар-директора клуба Дениса Штанько .

По итогам последних матчей управляющую компанию оштрафовали на 18% от стоимости аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона.

«Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на „Ростов-Арене“. Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договоренности со „Спорт-Ин“ не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», — передает пресс-служба слова господина Штанько.

Резервным стадионом ФК «Ростов» является «Олимп-2», который находится на реконструкции. Где пройдут ближайшие домашние встречи с «Ахматом», «Динамо» и «Сочи», пока неизвестно.

Дарья Голякова