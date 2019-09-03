ФК «Тамбов» пополнили три игрока из клубов РПЛ

Состав ФК «Тамбов» накануне пополнили сразу три игрока, начинавшие этот сезон в других клубах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Так, нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе на правах аренды будет выступать за «Тамбов» до конца текущего сезона под номером 19. Кроме того, из ФК «Сочи», в который за последнее время перешли сразу восемь чемпионов страны, игроков «Зенита» из Санкт-Петербурга, в «Тамбов» вернулся нападающий Владимир Обухов. Контракт с футболистом, как уточнили в клубе, подписан на два года, а выступать он будет под номером 13.

Также «Тамбов» арендовал защитника «Краснодара» Алексея Грицаенко. Трудовое соглашение с ним рассчитано до конца сезона, футболист выбрал себе номер 27. При этом в клубе сообщили, что нападающий Мохамед Конате продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Химки», который сегодня тренирует бывший наставник «Тамбова» Андрей Талалаев. «Ивуариец перешел в «Тамбов» перед началом текущего сезона из армянского «Пюника», успел сыграть за нашу команду два матча, голевыми действиями не отметился»,- уточнили в «Тамбове» и пожелали Мохамеду удачи в новом клубе. О финансовой стороне этих переходов в «Тамбове» не сообщали.

О том, какие цели перед собой ставили команды из Черноземья перед началом сезона, в материале ''Ъ'' «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков