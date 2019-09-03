На Ставрополье открылись две новые школы

В Ставропольском крае открылось две новых школы, сообщает пресс-служба губернатора региона. Одна из них - средняя школа №50 в Ставрополе на 1550 мест. Эта школа стала самой большой в Ставропольском крае и единственная набрала сразу 14 первых классов.

В новой школе есть три спортивных и один хореографический зал, а также столовая и актовый зал. Кроме того, здесь предусмотрены специализированные классы для обучения первичным профессиональным навыкам. Школа оснащена современным компьютерным оборудованием, что в перспективе позволит открыть на ее базе IT-центр.

В Михайловске открылась средняя школа №20 на 1002 места. Кроме учебных кабинетов здесь есть три спортзала, современная библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинский блок, пищеблок и столовая. Специализированные учебные кабинеты информатики, физики, химии, биологии оснащены современным цифровым оборудованием. В кабинетах технологии, в соответствии с современными требованиями, оборудованы мастерские по дереву и по металлу. На школьном дворе стадион и спортивные площадки с тренажерами.

Дарья Голякова