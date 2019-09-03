Глава Удмуртии раскритиковал депутатов за длинные речи на открытии социальных объектов

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал депутатов за длинные речи на открытии детских садов и школ.

«Я уже говорил об этом. Когда на открытии детского сада приходит армия чиновников и депутатов, а маленькие дети ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить. Мы для кого это делаем? Мне пишут родители и просят, чтобы по 5–10 выступлений не было. Мы открываем детский сад на Баранова и не можем слова не сказать? Депутаты там причем? Дети маленькие, холодно им на улице стоять. Ну сказал курирующий вице-премьер, сказал мэр города. Зачем мы цирк устраиваем? Я понимаю — выборы, мы же между выборами, я про большинство, ничего не делаем, по-честному. Депутаты что ли строили детский сад, были хотя бы раз на стройке? А потом мне пишут, шесть выступлений, а дети замерзли — спасибо за праздник! Зато у Гарина будет фото на первой полосе и у другого депутата. Нет что ли социальных объектов больше, некуда приложить усилия, а все прибежали на Баранова. Мы про что? Строится детский сад — никого там не видел, а на открытие все прибежали. А потом удивляемся, что рейтинги вниз идут. Есть масса объектов, которым нужна поддержка депутатского корпуса. Помогли бы лучше деньги собрать на вышку парашютную для школы юных летчиков. А на открытие все прибегут»,— сказал господин Бречалов на расширенном аппаратном совещании 3 сентября.

Напомним, в конце августа в Ленинском районе Ижевска открыли детсдад №20 «Солнечный город» на 220 мест, возведение которого началось еще в 2013 году. Общая стоимость строительства объекта из федерального, регионального и муниципального бюджетов составила более 210 млн руб. В 2016 году стройку законсервировали из-за отсутствия финансирования. В 2017 году глава республики Александр Бречалов обратился за финансовой помощью в правительство России. Средства были выделены из его резервного фонда.