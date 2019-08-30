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В Ленинском районе Ижевска открыли детсад-долгострой на 220 мест

Детский сад №20 «Солнечный город» на 220 мест, возведение которого началось в 2013 году, открыли в Ленинском районе Ижевска. Общая стоимость строительства объекта из федерального, регионального и муниципального бюджетов составила более 210 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Детский сад в Ленинском районе Ижевска ждали давно. Его строительство началось в декабре 2013 года. В 2016 году объект был законсервирован из-за отсутствия финансирования. В 2017 году глава республики Александр Бречалов обратился за финансовой помощью в Правительство России. И средства были выделены из его резервного фонда»,— говорится в сообщении.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что в городе также идет строительство детсада на 116 мест в районе Сельхозвыставки. «У нас имеется дорожная карта, которая касается и школ, и детских садов. Мы определили земельные участки, на которых по генплану и строительным нормативам можно строить детские сады и школы. В ближайшее время обсудим эту карту на уровне правительства Удмуртии определим, на каких земельных участках, в какие годы мы будем ставить себе цель для строительства»,— добавил господин Бекмеметьев.

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