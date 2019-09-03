Ливан ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в экономике

В Ливане введен режим чрезвычайного положения в национальной экономике. Премьер-министр страны Саад Харири пошел на этот шаг после встречи ливанских политиков и банкиров в президентском дворце Баабда.

«Cложная экономическая ситуация требует от нас принятия быстрых мер»,— цитирует премьера Reuters.

Господин Харири выразил уверенность, что проведение реформ позволит стране избежать кризиса, подобного греческому, когда страна попала в долговой кризис девять лет назад и должна была принять жесткие меры экономии под надзором иностранных кредиторов. «Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. Поэтому мы принимаем меры для спасения страны»,— добавил он.

Госдолг Ливана почти достиг $90 млрд, что соответствует 150% ВВП страны. Дефицит бюджета достиг 11% ВВП.