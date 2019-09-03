Недострой пошел на понижение

Сбербанк, который два года пытается продать недостроенное здание ресторанного комплекса «Лидер сити» в Уфе, рассматривает вариант значительного снижения цены актива. В отсутствие покупателя цена недостроя уже упала с 234 млн до 148 млн руб., и в банке не исключают дальнейшего снижения. Стоимость лота уже не позволяет банку компенсировать выданные на строительство «Лидер сити» кредиты. Но эксперты сомневаются, что актив заинтересует рынок даже по такой цене. По их мнению, чтобы найти инвестора, стоимость недостроя должна упасть до 100 млн руб., так как в завершение строительства нужно еще до 200 млн руб.

Конкурсный управляющий уфимской ресторанной группы «Лидер групп» предпринимателя Сергея Белкина назначил на 19 сентября очередные торги по продаже недостроенного здания ресторанного комплекса «Лидер сити» на улице Маркса, 100. Торги пройдут в форме публичного предложения. Заявки от покупателей принимаются с 4 по 17 сентября.

Начальная цена актива, который продается за долги уже два года, на новых торгах снижена до 147,8 млн руб. Однако, как следует из условий реализации имущества, установленных залоговым кредитором — Сбербанком, к концу приема заявок она может упасть до цены отсечения в 137,3 млн руб.

Напомним, что «Лидер сити» — недострой площадью 1,3 тыс. кв.м со степенью готовности 60% — выставляется на продажу с 2017 года. Тогда Сбербанк просил за него 250 млн руб. Позже цена актива на аукционе снижалась до 234,7 млн, затем до 211 млн руб., но все равно не заинтересовала рынок. В стоимость лота входит право собственности на земельный участок площадью 1,6 тыс. кв.м.

Компания Сергея Белкина покупала у Сбербанка здание бывшего ресторана «Тинькофф» (также было клубом «Аэросити») в 2013 году. Участники рынка оценивали сделку в 120 млн руб. Компания планировала провести реконструкцию объекта и открыть крупный ресторанный комплекс с заведениями разной концепции. Объем вложений в предприятие в 2013 году оценивался в 100 млн руб. Господин Белкин, который был поручителем по кредитам Сбербанка, также признан банкротом. Требования кредиторов к компании «Лидер групп» оцениваются в 245 млн руб., в том числе Сбербанка — в 227,4 млн руб., из которых просроченная ссудная задолженность — 187 млн руб., остальное — неустойка и пени.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что забирать здание в качестве возмещения долга не планируют, так как «актив для банка непрофильный, и его содержание может повлечь дополнительные траты». «В связи с этим, торги будут продолжены», — отметили в банке.

Спрогнозировать, как далеко готов зайти банк в снижении стоимости актива, сложно, отмечает арбитражный управляющий Алексей Емельянов. «Банк может организовывать торги путем публичного предложения сколько угодно раз. Учитывая, что от продажи здания он все равно не получит полного возмещения долга, неполученную разницу он может попытаться взыскать, например, через субсидиарную ответственность владельца компании»,— отметил эксперт.

По оценке учредителя Центра коммерческой недвижимости Евгении Долгановой, на завершение строительства комплекса требуется порядка 140 млн руб. Инвестора этот актив может заинтересовать только при более низкой цене входа в проект — около 100 млн руб. Это позволит добиться средней окупаемости таких объектов в течение семи лет при усредненной арендной ставке около 600 руб. за кв.м вместе с местами общего пользования и подвалом, отмечает госпожа Долганова. «Если цена продажи будет выше, интереса к недострою как к инвестиционному объекту по-прежнему не будет. Возможно, кто-то взял бы его под представительство компании, но такие заявки — большая редкость»,— добавила эксперт.

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров также считает, что, пока комплекс стоит больше 100 млн руб., спроса на него в Уфе не будет. Стоимость завершения строительства эксперт оценивает выше — до 200 млн руб.

«Это здание в городе изучали очень многие, но их бизнес-модель не срасталась с предлагаемой в то время ценой продажи,— отмечает эксперт по вопросам коммерческой недвижимости Всеволод Спивак.— Цена около 140 млн руб. — где-то на границе экономической целесообразности. За те же деньги в Уфе можно купить уже готовые помещения, не утруждая себя достройкой здания». По мнению эксперта, единственное рациональное использование этого комплекса — офисный центр с торговыми площадями на нижнем этаже, но возможно сохранение текущего назначения здания. «Правда, у этой локации есть большой минус — отсутствие парковки. Возле здания буквально с десяток парковочных мест. Но проблему можно решить за счет соседних парковок торговых центров „Экватор“ и „Центральный“»,— заключил господин Спивак.

Булат Баширов