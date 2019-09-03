Промышленность стоит без спроса

Опережающие индикаторы состояния промышленности указывают на неизменность стагнации в этом секторе при ухудшающихся оценках фактического спроса. Как следует из данных Росстата, индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора с августа 2018 года по август 2019-го в добывающих отраслях остался на прежнем уровне (минус 0,8%), в обрабатывающих производствах — вырос на 1 пункт и составил минус 2,6%.

При этом, по оценкам руководителей организаций, баланс оценок спроса в августе 2019 года в добыче — минус 21% (год назад — минус 18%), в обработке — минус 31% (год назад — минус 34%). Результаты августовских опросов обрабатывающих компаний, проведенных ИЭП имени Егора Гайдара, свидетельствуют: фактический спрос остается стабильно отрицательным с начала 2018 года, но его расхождение с ожидаемыми компаниями объемами спроса становится все большим. «В условиях символического ухудшения динамики продаж промышленность отказалась от прежнего символического роста выпуска. Это обстоятельство, скорее всего, осложнит положение Минэкономразвития и подведомственного ему Росстата»,— отмечает автор исследования ИЭП Сергей Цухло.

В ЦМАКП, проанализировав уровень электропотребления, объемы погрузки основных грузов на железнодорожном транспорте и динамику индекса PMI (который продолжает указывать на снижение активности в обработке четвертый месяц подряд), заключили: в августе интенсивность производственной активности по сравнению с предшествующим месяцем значимо не изменилась.

По данным ИЭП, по версии предприятий, спрос остается основным ограничителем промышленного роста: в августе о недостаточном спросе как об основном ограничении говорили 52% респондентов (в первом квартале 2015 года — 49%, в первом квартале 2009 года — 67%). Данные Росстата схожи — для обработки недостаточный внутренний спрос является основным ограничением для роста. На это указывают 48% респондентов статистического ведомства. Недостаточный экспортный спрос является ограничением для 28% респондентов ИЭП и 25% респондентов Росстата из обрабатывающих отраслей.

Алексей Шаповалов