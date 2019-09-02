Президент Казахстана поменял местами базис и надстройку

Успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни Казахстана. Об этом в первом послании к народу страны заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. При этом он анонсировал концепцию «слышащего государства», которое будет реагировать на запросы граждан, в том числе и выражаемые путем акций протеста. Опрошенные “Ъ” эксперты уверены: президент Токаев произнес слова, призванные «снизить социальную напряженность».

Выступление Касым-Жомарта Токаева на открытии парламентской сессии было необычным сразу по нескольким признакам. Во-первых, оно было самым длительным с момента вступления господина Токаева в должность президента в марте этого года. Его речь заняла 65 минут и была посвящена исключительно внутренней проблематике. Во-вторых, господин Токаев очень мало упоминал лидера нации Нурсултана Назарбаева, о преемственности курсу которого он обычно не устает говорить. Более того, в этой речи де-факто был декларирован отход от основного принципа развития страны, принятого президентом Назарбаевым,— «сначала экономика, потом политика». Судя по словам господина Токаева, теперь эти приоритеты поменяются местами.

«Мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно,— заявил Касым-Жомарт Токаев.— Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны». По его мнению, триада «сильный президент—влиятельный парламент—подотчетное правительство» — «это еще не свершившийся факт, а цель, к которой необходимо двигаться ускоренными темпами».

Структура выступления также была нетрадиционна.

Касым-Жомарт Токаев не стал делать упор на какой-то одной идее, а постарался достаточно подробно высказаться по всем болевым точкам как социально-экономического, так и политического характера.

«Для Токаева основные проблемы — внутренние,— объяснил “Ъ” казахстанский политолог, глава "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев.— Люди не жалуются на внешнюю политику Казахстана. Основная цель послания — снизить уровень социальной напряженности после отставки Нурсултана Назарбаева. Поэтому речь и напоминала реакцию на записи в книге жалоб и предложений». Другой казахстанский эксперт, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алматы) Эдуард Полетаев, в беседе с “Ъ” также отметил, что в ходе подготовки текста выступления, судя по всему, «был проведен хороший мониторинг социальных сетей, СМИ и других источников информации, позволивший выявить основные запросы общества».

Таким образом, новый президент Казахстана в своей речи представил концепцию государства, чутко реагирующего на проблемы населения. «Наша общая задача — воплотить в жизнь концепцию "слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан»,— сказал он.

По словам президента, «только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики».

В качестве инструмента реализации такой концепции господин Токаев предложил использовать Национальный совет по общественному доверию, созданный одним из первых его указов. 6 сентября должно пройти его первое открытое заседание.

Коснулся президент Токаев и такого средства обратной связи с народом, как митинги. «Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов,— сказал он.— Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона».

«Были разъяснены какие-то общие представления Токаева о том, как должно быть,— комментирует эту часть выступления президента Досым Сатпаев.— Митинги должны быть, но в определенных местах. Пусть таких мест будет больше, но в рамках разрешительной системы. Партии должны быть, но "Нур Отан" (правящая сила.— “Ъ”) должен оставаться ведущим игроком. Акимы (мэры.— “Ъ”) должны контролироваться населением, но не через выборы, а через оценку их эффективности администрацией президента».

Одной из наиболее интересных идей социально-экономической части выступления стала предполагаемая реформа налоговой системы с целью «более справедливого распределения национального дохода». «Несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается. Это тревожный фактор, требующий к себе особого внимания. Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода»,— отметил Касым-Жомарт Токаев. На практике это может означать планируемое изменение действующей десятипроцентной плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную.

Александр Константинов, Нур-Султан