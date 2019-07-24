ГИБДД не успевает к автодилерам

Вступление в силу закона «О государственной регистрации транспортных средств» перенесено с августа 2019 года на январь 2020-го. Отсрочку ввела Госдума, чтобы у МВД была возможность подготовиться к вступлению в силу документа, в рамках которого водители столкнутся с массой нововведений, включая регистрацию машин в автосалоне. Помимо этого вводится право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.

Вчера Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Документ, напомним, готовился с 2009 года и был принят в 2018 году. Среди нововведений появляется возможность регистрации приобретенного авто прямо в автосалоне (без посещения ГИБДД). При этом автовладельцы должны будут наносить за свой счет специальную дополнительную маркировку, если один из заводских номеров на кузове или раме заржавел. В марте 2019 года выяснилось, что уже подписанный закон нужно по ряду причин править, ГИБДД вместе с думским комитетом по транспорту подготовили поправки.

Основное новшество новой редакции — перенос сроков вступления в силу закона с 4 августа 2019 года на 1 января 2020-го. Госавтоинспекции необходимо подготовиться к изменениям: вместе с законом должны вступить в силу более десяти подзаконных актов, которые готовит МВД. Еще одно нововведение — возможность выбора места, где получать номера. Первоначально планировалось, что в подразделении ГИБДД автовладельцы будут получать только набор букв и цифр, а саму пластину печатать у частников-изготовителей. Полгода назад обнаружилось, что таких фирм в стране не хватает, в некоторых регионах нужно для печати номера проехать более 100 км, поэтому автовладельцам решено оставить выбор. При обращении в ГИБДД надо будет заплатить пошлину за номер и новое свидетельство о регистрации (СТС) 2,85 тыс. руб., при обращении к частнику — оплатить печать (максимальный тариф — 2 тыс. руб., определен приказом ФАС) и госпошлину за новое СТС в размере 850 руб.

Порядок выдачи госзнаков утвердят отдельным постановлением правительства. В нем будет прописано новое правило: автовладелец получает номер с кодом только того региона, где он зарегистрирован. Сейчас, напомним, москвич, ставя на учет машину в Подмосковье, получает номера с кодом 50, 150, теперь будет получать 77, 97, 177 и т. д. Это нужно для усиления полицейского надзора.

В законе появится новое основание для прекращения регистрации. По текущим правилам в случае, если собственник машины — несовершеннолетний гражданин, машина может быть зарегистрирована на его усыновителя или родителя. В поправках сказано: как только подросток достигает 16-летия, регистрация машины на усыновителя прекращается. Это нужно для исключения практики, когда граждане делают собственником машины несовершеннолетних детей, а регистрируют ее на себя: штрафное постановление не выносится, поскольку нельзя привлечь к ответственности несовершеннолетнего ребенка.

«Даже с учетом переноса срока вступления в силу закона каких-либо радикальных нововведений мы не видим,— говорит глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева.— Большая часть граждан, скорее всего, продолжит регистрировать автомобили и получать номера в ГИБДД. Это удобнее и быстрее». Если оплачивать пошлину за регистрацию с выдачей госзнака через портал госуслуг (так сегодня делают 60% граждан), где действует скидка 30%, сумма составляет 2 тыс. руб. При обращении к частнику скидки не предусмотрено, отмечает госпожа Шерстнева.

«Не только ГИБДД потребуется подготовка к запуску регистрации транспортных средств в автосалонах, но и дилерам, которым со своей стороны потребуется организовать инфраструктуру, проработать бизнес-процессы и решить вопрос с кадрами»,— пояснил “Ъ” гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. «Мы планируем получать соответствующий статус и предоставлять клиентам услуги по регистрации ТС и изготовлению госномеров,— добавляет господин Петрунин.— Думаю, что другие дилеры тоже поддержат эту инициативу. Но подготовка инфраструктуры начнется уже после вступления законопроекта в силу, так как на данный момент цены на соответствующее оборудование неизвестны, предложений пока нет». Людмила Шерстнева сомневается, что компании будут вкладываться в оборудование, чтобы дать клиентам дополнительный сервис. «Оно стоит 6–7 млн руб., окупаться оно при утвержденных ФАС тарифах будет очень долго»,— говорит она.

Иван Буранов