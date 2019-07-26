У ГИБДД каждый номер на счету

Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров, как выяснил “Ъ”, отложено на год. Ранее предполагалось, что документ вступит в силу 4 августа. Решение о продлении действия старого стандарта принято после обращений ГИБДД и Минсельхоза: на складах ведомств скопилось много неиспользованных госзнаков, которые пришлось бы списать в утиль. Подразделения продолжат выдавать их гражданам и предприятиям еще год. Те, кто хочет все-таки иметь госзнаки нового образца, сможет заказать их у частных фирм. Принятое решение вызвало возмущение производителей, которые уже закупили оборудование для промышленной печати номеров, рассчитывая на госзакупки МВД.

Согласно приказу Росстандарта №423-СТ от 23 июля, с 4 августа 2019 года продолжит действовать ГОСТ Р 50577 1993 года «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Планировалось, что он будет отменен, на смену придет новый ГОСТ Р 50577 2018 года. Теперь оба стандарта смогут применяться одновременно (это допускает приказ Росстандарта).

С идеей разработать новый ГОСТ выступил в 2016 году Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД. Утвержденный в сентябре 2018 года документ вводит новые типоразмеры номеров. Для мотоциклистов появятся госзнаки меньшего размера (действующий стандарт — 245 x 185 мм, новый — 190 x 145 мм): они лучше крепятся на площадках современных мотоциклов, их не отрывает потоком воздуха с кронштейна. Вводится новый вид задних двухстрочных номеров для праворульных японских, а также американских и некоторых марок советских автомобилей. Обычный однострочный на заднюю площадку таких машин не входит по габаритам, приходится его гнуть. В России числится более 3,1 млн праворульных автомобилей.

Планировалось, что стандарт вступит в силу с 1 января 2019 года, но ГИБДД попросила Росстандарт перенести срок на 4 августа (“Ъ” рассказывал об этом) в связи с особенностями поставок номеров в подразделения. Соответствующий приказ Росстандарт выпустил. На этот раз ГИБДД обратилась в агентство, сообщив о стратегическом запасе уже изготовленных знаков старого образца: номера придется списать в утиль, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Речь идет примерно о 100 тыс. номеров в подразделениях. Аналогичную проблему обнаружили и в Минсельхозе: трактора, комбайны и другую технику регистрирует Гостехнадзор, где также образовался запас знаков, говорит источник “Ъ”. В пресс-службе Минсельхоза подтвердили: «В связи с обращениями субъектов федерации ведомство направило в Росстандарт письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу ГОСТа». За год запас будет исчерпан, после чего с 4 августа 2020 года Госавтоинспекция и другие органы полностью начнут работать по новому стандарту. МВД уже заключило контракты с поставщиками (на 19,6 млн руб. в СКФО, на 157 млн руб. в ЦФО), заказав партии госзнаков старого образца: новые номера в подразделениях ГИБДД пока не появятся.

Предложенное решение — «самое правильное из всех возможных», говорит член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте, коллекционер автономеров Петр Шляхин. «Оно, с одной стороны, позволяет не убивать запасы, на которые были потрачены денежные средства,— поясняет он.— С другой стороны, люди уже давно ждут возможности применять номера нового стандарта, особенно задние двухстрочные. Пусть ГИБДД выдает в подразделениях знаки старого образца, а желающие будут обращаться в частные фирмы, заказывая у них новые номера». Подобные конторы уже активно рекламируют свои услуги в интернете, средняя стоимость — 1,5–2 тыс. руб. за штуку. Более того, некоторые автовладельцы уже повесили на свои машины новые номера, что незаконно до 4 августа: ГИБДД может квалифицировать это как управление авто с подложными знаками, что чревато лишением прав.

Решение о переносе ввода нового ГОСТа на год неприятно удивило изготовителей номеров — поставщиков ГИБДД. Согласно закону «О государственной регистрации транспортных средств» (вступает в силу с 1 января 2020 года), изготовители будут обязаны вести электронный учет продукции, что позволит отследить историю любого номера, рассказала “Ъ” глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. Для этого в новый ГОСТ была введена обязательная лазерная гравировка заготовок, прибор по ее нанесению стоит 8–11 млн руб. Если МВД в рамках госзакупок продолжит закупать номера по старому ГОСТу, для которых гравировка не предусмотрена, то непонятно, как выполнять требования закона, говорит госпожа Шерстнева. Союз уже готовит обращение в Росстандарт. Производители говорят, что приобрели много другого дорогостоящего оборудования для работы по новому стандарту — например, клапрама (пресс) для мотоциклетного номера нового образца стоит более 800 тыс. руб. «Мы категорически против переноса нового ГОСТа,— добавляет гендиректор компании "Буборг" (один из крупнейших поставщиков номеров для МВД) Светлана Тепцова.— Рынок рассчитывал, что стандарт вступит в силу. Наша компания закупила оборудование на 15–16 млн руб. Конечно, у нас есть 150 филиалов, которые могут печатать номера нового формата при обращении водителей, но такого объема госзнаков, как в госзакупках, который мог бы окупить вложения, там нет — не более 25 тыс. номеров в год». По ее мнению, участники рынка вместе с МВД и Росстандартом могли бы найти какое-то «компромиссное решение», введя, к примеру, «переходный период в несколько месяцев». «В противном случае к августу 2020 года у ГИБДД и других органов власти накопятся новые запасы старых номеров, и проблема никак не решится»,— добавляет Светлана Тепцова.

Иван Буранов