Пробки подтягиваются в Москву вслед за автомобилистами

Вместе с началом учебного года в столицу вернулись пробки. В среднем уровень загруженности на дорогах вырастает в сентябре почти на один балл, посчитали аналитики «Яндекса». Увеличится время, которое автомобилисты проводят в утренних заторах, потому что многие родители будут отвозить детей в школы.

Но если сейчас ситуацию на дорогах можно назвать типичной для Москвы, то к середине сентября она станет напряженной, предпреждает гендиректор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Родители с детьми вернулись из отпусков, но сейчас бить тревогу насчет каких-то колоссальных пробок рано, потому что на самом деле еще не все вернулись, поэтому на дорогах еще не такая сильная загруженность. Сейчас, по сравнению с летом, трафик немного усилился, то есть в утренние часы стало тяжелее передвигаться, чем летом, в вечернее и днем в принципе еще нормально. Во второй половине сентября людей вернется намного больше. Пробки, конечно, вернутся со страшной силой вместе с людьми».

С началом учебного года пользователи столкнулись с повышенным коэффициентом на услуги такси. Рост цен в эти дни можно сравнить с новогодними или майскими праздниками, заявил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «Повышенное количество автомобилей на линии, стараются в эти дни выходить в определенные часы. Мы примерно знаем, когда будет вал заказов и когда машин не будет хватать. Люди в основном совершают короткие поездки, но их много. В новогодние праздники, 9 мая или 1 сентября ценники растут за счет того, что актуальна дополнительная услуга — детское кресло, где-то платная, где-то бесплатная — и количество свободных машин на линии, и удаленность от места подачи. Ценник подрос, как обычно, как в любой другой праздник, от 10 до 20%. Зависит от времени: с утра — один, в обед — другой, к вечеру будет третий коэффициент».

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В выходные пока сохранятся пробки на выездах из города, предупреждают аналитики. Поток автомобилистов, которые едут на дачи, практически не сократится. Причина в хорошей погоде. Эта неделя будет теплой, а выходные — солнечными, сообщила “Ъ FM” специалист центра «Фобос» Елена Волосюк: «Наступившая неделя порадует москвичей теплом. Температурный режим в целом окажется на 4 градуса выше средних многолетних значений, то есть будет соответствовать скорее первой половине августа, нежели началу сентября. Достаточно теплыми обещают быть и ночи — на этой неделе мы не ждем ночных заморозков. Если говорить о дневных температурах, то преобладающий фон в диапазоне +20…+25. Но понятно, что погода — дама капризная, и каждый последующий день не будет похож на предыдущий. Во вторник, благодаря влиянию антициклона, в Москве обойдется без осадков, а вот в среду с запада к нам начнет приближаться атмосферный фронт, пойдут дожди. Они продолжатся ночью, в четверг к утру начнут прекращаться, и к вечеру погода улучшится.

Достаточно комфортными обещают быть предстоящие выходные. В отдельных районах столичного региона мы не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей, в дневные часы +20…+25».

По прогнозам синоптиков, в сентябре москвичей ждет три волны бабьего лета. Они принесут хорошую, солнечную погоду с температурой выше климатической нормы. А вот октябрь ожидается дождливым.

Анна Пестерева