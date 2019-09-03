Инвестиции в акционеров

По итогам первого полугодия 2019 года дивидендные выплаты российских компаний, чьи акции обращаются на бирже, могут составить 770 млрд руб., что на 20% выше показателя предыдущего года. Рост выплат идет на фоне высоких рублевых цен на сырье, а также вследствие стагнации российской экономики, что вынуждает компании сокращать инвестиционные программы. В случае ухудшения состояния мировой экономики из-за торговой войны между США и Китаем во втором полугодии выплаты могут уменьшиться, прогнозируют аналитики.

Российские компании увеличивают объем промежуточных дивидендных выплат. По оценкам “Ъ”, по итогам полугодия промежуточные дивиденды планируют заплатить 18 компаний, а общий объем платежей может составить рекордные для этого периода 769 млрд руб. (на 20% выше прошлогоднего показателя). Впрочем, темпы роста заметно снизились по сравнению с прошлым годом, тогда показатель вырос более чем двое.

Лидером по размеру дивидендных выплат стала нефтяная компания «Роснефть», увеличившая их по сравнению с прошлым годом только на 5,2%, до 162,58 млрд руб. На втором месте с показателем 140 млрд руб. закрепилась ГМК «Норильский никель», повысившая выплаты на 13%. В то же время самые высокие дивидендные доходности по итогам полугодия у других металлургических компании, «Северстали» и НЛМК, соответственно 6,5% и 7,7% за полугодие.

Начало года оказалось очень успешным для сырьевых компаний в силу благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, дивидендные выплаты увеличиваются на фоне роста показателей свободного денежного потока (FCF) из-за низких производственных издержек сырьевых компаний, многие из которых входят в число мировых лидеров по низким издержкам. «В российской черной металлургии играют роль и зрелость сектора, обуславливающая невысокую потребность в капитальных затратах, и низкая долговая нагрузка, добавляющая пространство для маневра — возможность недорого занять в будущем в случае необходимости без ущерба для дивидендов, выплачиваемых из FCF»,— указывает директор аналитического департамента «Велес Капитала» Иван Манаенко.

Впрочем, высокие дивидендные выплаты могут свидетельствовать и о снижении инвестиционной активности компаний вследствие стагнации российской экономики. Если по итогам 2018 года ВВП вырос на 2%, то за первое полугодие текущего года рост составил всего 0,7%. В конце августа международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%, в 2020 году рост ожидается на уровне 1,5%. «Ввиду низких темпов роста национальной экономики, замедления глобального экономического роста, эскалации конфликтов в международной торговле многие компании не видят достаточно интересных проектов для инвестиций и предпочитают распределять более высокую долю денежного потока акционерам в виде дивидендов»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Большое значение в дивидендной политике крупных государственных компаний имеют неформальные требования Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли. «Многие крупные госкомпании, такие как "Газпром", Сбербанк, "Транснефть" и другие, по инициативе правительства увеличивают коэффициенты дивидендных выплат с целью достичь 50% чистой прибыли в течение ближайших нескольких лет. Это стимулирует к повышению операционной эффективности и улучшению корпоративного управления»,— считает господин Купреев.

Впрочем, во втором полугодии объем дивидендных выплат во многом будет зависеть от итогов торговой войны между США и Китаем и ее влияния на мировую экономику. По словам Сергея Суверов, дивиденды сырьевых российских компаний в абсолютном выражении могут снизиться из-за вероятного снижения цен на сырье вследствие роста рисков глобальной рецессии, что может снизить величину их прибылей. «Выплаты компаний с рублевой выручкой, например телекоммуникационных и энергетических, скорее всего, увеличатся, так как прибыль этих секторов должна вырасти из-за роста комиссионных доходов и повышения тарифов»,— прогнозирует господин Суверов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин