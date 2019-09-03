Модернизация ТЭС получила широкий охват

Новый отбор проектов модернизации электростанций на 2025 год прошли мощности почти всех крупнейших генерирующих компаний, наибольший объем забрала «Интер РАО» — свыше 1 ГВт, или 28% квоты. Среди прошедших отбор проектов в основном старые ТЭЦ, остро нуждающиеся в обновлении. В целом, по мнению аналитиков, стоимость модернизации в этом отборе будет выше, чем в предыдущем, даже с учетом того, что в его ходе пока не было заявлено ни одного дорогостоящего проекта с установкой газовых турбин.

На отборе проектов модернизации на 2025 год «Интер РАО» забрала 28% ежегодной квоты в 4 ГВт, следует из предварительного перечня отобранных проектов, опубликованных «Системным оператором» (СО, диспетчер энергосистемы). Всего «Интер РАО» обновит 1,125 ГВт мощности на Кармановской (330 МВт), Костромской (660 МВт) ГРЭС и Омской ТЭЦ-4 (135 МВт). Таким образом, с учетом отборов 2022–2024 годов портфель модернизируемых компанией проектов достигнет 6,255 ГВт (43% всех объемов отбора).

Программа модернизации разработана на замену механизма договоров на поставку мощности (ДПМ), запущенного в 2000-х годах. ДПМ гарантировали инвесторам в строительство новых электростанций повышенные платежи за мощность. Большая часть ДПМ-объектов уже введена, и «высвобождающийся» денежный поток от завершившихся ДПМ правительство решило перенаправить на программу модернизации старых ТЭС объемом до 1,9 трлн руб. Уже прошел первый отбор этих проектов на 2022–2024 годы, где конкурс по цене прошли заявки на 8,61 ГВт, и еще 1,78 ГВт было включено в ручном режиме на правительственной комиссии. Стоимость этих проектов — 125 млрд руб.

Суммарная мощность заявок на 2025 год, как сообщил СО, составила 4 ГВт, из них в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Сибирь) — 3,292 ГВт, во второй (Сибирь) — 732 МВт.

Существенные объемы забрала «Юнипро» (подконтрольная немецкой Uniper), которая намерена заменить цилиндр высокого давления и генератор на четвертом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2 (830 МВт, 21% текущей квоты). По объему портфеля модернизации компания выходит на второе место с 2,49 ГВт (17% общей квоты). Структуры «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) отобрались с проектами мощностью 650 МВт, в том числе 470 МВт для ОГК-2. «Энел Россия» (подконтрольная итальянской Enel) прошла отбор с проектами на 320 МВт. Через отбор прошли также заявки «Т Плюс» по 125 МВт с заменой оборудования на Самарской ТЭЦ, CAPEX проекта, как сообщили “Ъ” в компании, составит 5 млрд руб. Прошел также проект «Квадры» на Воронежской ТЭЦ с обновлением 30 МВт мощности.

В Сибири ключевые проекты на 260 МВт получила «Иркутскэнерго» (входит в «Евросибэнерго» En+). Входящая в Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко) «Бийскэнерго» прошла отбор с заявкой на 110 МВт. Все проекты второй ценовой зоны, предварительно прошедшие конкурс,— угольные. Компании отказались раскрывать CAPEX своих проектов до публикации итогов, в Минэнерго их также не комментируют.

В отличие от первого отбора в этот раз в числе участников программы модернизации оказались практически все крупные генкомпании, и лишь финский Fortum по итогам отборов на 2022–2025 годы не получил ни одного проекта. Кроме того, если в первом отборе доминировали эффективные ГРЭС, а старые угольные ТЭС, наиболее нуждающиеся в модернизации, остались без поддержки рынка, то во втором отборе число ГРЭС не превысило 40%. Однако и в этот раз на отбор не было заявлено ни одного проекта с установкой газовой турбины. Ожидается, что такие заявки поступят на правкомиссию. Ее дата пока не назначена, сообщили “Ъ” в Минэнерго.

Но потребители все равно критикуют итоги отборов, отмечая, что если регулятор продолжает сводить модернизацию к дорогостоящему капитальному ремонту устаревших паросиловых блоков, значит, у него «даже внутри отрасли нет программы на будущее».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что в отличие от первого аукциона, где преобладала замена паровых котлов, в текущем году увеличилась доля замены паровых турбин. «Хотя ни одного проекта с апгрейдом до ПГУ не отобрано, очевидно, что удельная стоимость проектов второго аукциона выше первого»,— замечает аналитик. Он отмечает также, что снова по итогам отборов доминируют «Интер РАО», «Юнипро» и «Евросибэнерго». Так, «Юнипро» за два отбора провела четверть своих мощностей в программу модернизации, а с учетом старых инвестконтрактов более половины мощностей компании покрыты различными ДПМ. У «Интер РАО» доля модернизируемых мощностей достигает 19% общей установленной.

Татьяна Дятел