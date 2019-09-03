Инфраструктура на вырост

В Челябинске появилась сеть зарядных станций для электромобилей. Она включает десять заправок в четырех районах города. Автопарк электрокаров в регионе составляет 34 единицы. По мнению властей, сеть станций не только поможет развитию экологического транспорта, но и поспособствует созданию «нового образа» Челябинской области. Эксперты считают, что появление сети заправок может как минимум вдвое увеличить парк электромобилей в регионе. Однако высокая стоимость импортных и дефицит отечественных машин с электродвигателями не позволяют в полной мере развиваться рынку электрокаров в регионе и стране.



В Челябинске компания «Россети Урала» (входит в ПАО «Россети») ввела в эксплуатацию сеть электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Она включает десять заправок, в том числе быстрые, в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Установленные станции Enel X и «Фора» экологичны, соответствуют всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов, сообщают в компании. Это первая сеть на Урале, которая будет работать в городе, в непосредственной близости к жилым микрорайонам.

По словам министра энергетики России Александра Новака, участвовавшего в открытии одной из станций в Челябинске, запуск сети позволит не только решать вопросы экологии, но и «реализовывать новые компетенции».

«Будут строиться российские автомобили, будет строиться заправочная инфраструктура. Это все нужно параллельно развивать. Мы рассчитываем, что это в будущем будет масштабная программа, и жители Челябинской области смогут воспользоваться современными методами инфраструктуры и передвижения с помощью электромобилей»,— отметил министр энергетики России Александр Новак.

Парк электрокаров в Челябинской области сейчас насчитывает 34 единицы. В компании «Россети Урал» подчеркивают, что «откликнулись на социальный заказ, сформулированный жителями Челябинска на международной промышленной выставке “Иннопром-2019”».

«Идея пришла в июле на “Иннопроме”. Я переговорил с министром энергетики России Александром Новаком, с руководством ПАО “Россети”, предложил в Челябинске сделать региональную сеть. Благодарен, что очень быстро отреагировали на мою просьбу, и сегодня это стало реальностью. В том числе и быстрые зарядные станции у нас появились, где за час можно зарядить электромобиль. Это экологичный электротранспорт. Мне бы хотелось, чтобы у Челябинской области был новый образ. И это один из шагов к этому новому образу»,— заявил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Первая электрозарядная станция на Южном Урале открылась в декабре 2017 года в центре Челябинска. В 2018 году ввели в эксплуатацию еще три станции: на трассах А-310 в Южноуральске, Челябинск—Екатеринбург и Челябинск—Магнитогорск. Всего в рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта компании «Россети» на Урале и в Пермском крае создана 21 станция.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева считает, что создание сети ЭЗС в регионе положительно повлияет на развитие электротранспорта.

«Установленные в Челябинске быстрые станции позволят заряжать до 80% емкости батареи электромобиля за 20–30 минут. Такие станции создают импульс к покупке электрокара и снижают опасения людей относительно того, как заряжаться, как перемещаться. Десять станций — это большой вклад в развитие электротранспорта в регионе. Я думаю, Челябинск должен приблизиться к тем темпам роста, которые наблюдаются в среднем по России: ежегодно количество электрокаров удваивается. Рост будет в два раза как минимум, но думаю, в следующем году парк должен увеличиться до 100 автомобилей. Быстрые станции в мировой практике — это первый этап, второй этап — установка медленных станций с зарядкой в течение 1–3 часов. Они должны устанавливаться в большом количестве в местах притяжения людей, например, на территориях торговых комплексов, бизнес-центров, то есть там, где человек проводит много времени»,— говорит госпожа Гордеева. По ее словам, сдерживающими факторами развития электротранспорта в регионе и стране в целом являются большие таможенные пошлины на импортные электрокары и дефицит отечественных. Так, российских электромобилей Lada Ellada и Lada Vesta EV нет в открытой продаже. Ввозная пошлина на новые импортные электрокары составляет порядка 48% от стоимости, а при покупке подержанного комбинируется НДС с таможенными платежами и получается порядка 36–38% дополнительно к цене машины.

«Количество электромобилей в России с каждым годом растет, но остается очень маленьким. Сложно сказать, насколько будет востребована эта сеть, но то, что ее вводят, внушает определенный оптимизм. Как говорится, процесс пошел. Возможно, если начнет развиваться инфраструктура для электротранспорта, то и его парк в нашей стране будет расти более активно, чем сейчас. Но, с другой стороны, против электромобилей в России играют два основных фактора: их высокая стоимость и климатические условия (низкие температуры) в большинстве регионов страны»,— говорит руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По данным «Автостата», на 1 января 2019 года парк электромобилей в России составлял 3,6 тыс. единиц, что менее 0,01% общего количества легковых машин в стране. В первом полугодии жители страны приобрели еще 147 новых электрокаров и 1395 с пробегом. Рост рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8 раза и 56% соответственно.

Больше всего таких автомобилей в Приморском крае, где зарегистрирован примерно каждый пятый электрокар. Затем идут Москва, Хабаровский край, Иркутская область и Краснодарский край. Около 80% всех электрокаров в России — это Nissan Leaf. Заметно отстают по популярности Mitsubishi i-MiEV и модели Tesla — Model S и Model X.

Юлия Гарипова