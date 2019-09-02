Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий». Это решение было принято после того, как с исками к МВД на общую сумму более 120 млн руб. обратился ряд бывших известных российских футболистов. Все они были вкладчиками кредитного учреждения, однако полицейское следствие не признало их потерпевшими по единственному дошедшему до суда эпизоду уголовного дела. Как сообщал “Ъ”, за хищение 201 млн руб. к трем с половиной годам колонии недавно был приговорен экс-председатель правления Аум Пуруша (в прошлом Илья Бударин).

О распоряжении главы МВД генерала полиции РФ Владимира Колокольцева, который поручил проверку своему заместителю — начальнику Следственного департамента МВД, сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк. «В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации,— отметила госпожа Волк.— В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством».

Как ранее сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Бывший совладелец и предправления кредитного учреждения Илья Бударин (пока шло расследование, он поменял имя и фамилию и стал Аумом Пурушей) — единственный, кто на данный момент предстал перед судом по обвинению в хищениях. Правда, ему инкриминировался только один эпизод растраты — на 201 млн руб., хотя в «большом» деле речь идет о 2,5 млрд руб.— именно такая дыра была обнаружена в банке после отзыва у него лицензии. Господин Пуруша признал вину, его дело рассматривалось в суде в особом порядке, и он получил три с половиной года колонии.

Потерпевшим по этому эпизоду следствие и суд признали АСВ. Между тем среди вкладчиков банка, которые лишились своих средств, были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Экс-спортсмены были признаны потерпевшими в рамках «большого» дела, но следствие его приостановило. Таким образом футболисты потеряли возможность в обозримом будущем получить компенсацию. В результате они решили требовать ее у МВД. Как ранее сообщал “Ъ”, первым иск к полицейскому ведомству подал Евгений Алдонин, а на данный момент его примеру последовали еще трое бывших игроков. Общая сумма их претензий превышает 120 млн руб.

Александр Александров