Евгений Алдонин сыграет против МВД

Как стало известно “Ъ”, бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое пять дет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий», $1,5 млн из которых принадлежали спортсмену. За это время, считают бывший футболист и его представители, полицейские следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.
Как следует из иска бывшего игрока сборной России по футболу, летом 2013 года Евгений Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий», после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевел 48 млн руб. ($1,5 млн по тогдашнему курсу). Причем сделал это в два этапа — 30 млн и 18 млн руб. Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ «Замоскворецкий», в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная трансакция: вместо 18 млн руб. счет господина Алдонина в день платежа пополнился лишь на 1,8 тыс. руб. А 30 млн руб., как выяснил конкурсный управляющий, было разбито злоумышленниками на две части: 9 млн руб. якобы были выданы самому господину Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 млн был перечислен в «Замоскворецком» на счет некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк «Возрождение», где деньги обналичили. При этом документов — заявления о закрытии вклада, расходных кассовых ордеров, подтверждающих получение футболистом денег и разрешение на их перечисление, а также и договора займа в банке не оказалось.
Узнав после лишения банка лицензии в июле 2014 года о хищении его средств, футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы. Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого господин Алдонин был признан потерпевшим. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину и руководителям допофиса «Даев» Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. При этом, считает футболист, из показаний работников банка, актов ревизий и проверок, проведенных временной администрацией, к хищению средств из банка были причастны по меньшей мере еще трое экс-руководителей «Замоскворецкого», включая его зампреда правления, однако обвинение им так и не было предъявлено.
Это фактически лишило возможности наложить арест в качестве обеспечительной меры на недвижимость стоимостью около 1,7 млрд руб. Мало того, констатирует истец, следствие не провело выемку документов с поддельными подписями футболиста, не допросило работников банка об изготовлении этих подложных документов и т. д.— все эти действия следователь посчитал преждевременным. Более того, по данным спортсмена, за пять лет следствие не провело «ни одной почерковедческой экспертизы» на подложных расходных документах, послуживших основанием списания средств с его счета, не направило ни одного международного поручения, хотя служба финансового мониторинга совместно с кипрскими коллегами установила компании, на счета которых из банка были выведены, а затем легализованы похищенные средства. Но следствие проигнорировало эти данные, подчеркивается в иске. В «результате волокиты и плохой организации процесса предварительного следствия», отмечает истец, банкиру Бударину было предъявлено обвинение лишь в небольшом эпизоде хищения, и «за одно заседание ему вынесено минимальное наказание».
Как рассказывал “Ъ”, Илья Бударин под его нынешним именем Аум Пуруша был приговорен в этом году к трем с половиной годам колонии. Сестра и брат Павловы числятся в розыске, но, как уверен потерпевший, следствие не занимается их поиском. Бездействие следователей, «а также надзирающего прокурора», по мнению истца, привело к утрате доказательств по уголовному делу, растрате виновными похищенного имущества и невозможности возмещения причиненного преступлением материального ущерба. На основании этого господин Алдонин требует взыскать с МВД 47,3 млн руб. Иск уже поступил в Замоскворецкий суд, но дата его рассмотрения не назначена, сообщил “Ъ” представитель спортсмена адвокат Александр Бурчук.
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