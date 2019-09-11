Букмекеры ставят на Евро

В 2018 году российские букмекеры во многом благодаря чемпионату мира заработали 1,2 трлн руб., тогда как годом ранее выручка отрасли составляла 650 млрд руб. В следующие годы рынок будет расти значительно медленнее, примерно на 20% в год, прогнозируют букмекеры. Развитию отрасли мешают в первую очередь законодательные ограничения и нелегальные компании.

Букмекеры поймали кураж

По итогам 2018 года объем букмекерского рынка в России достиг 1,2 трлн руб., увеличившись примерно на 70%, отчитывался «Рейтинг букмекеров». Главную роль в почти двукратном росте сыграл чемпионат мира по футболу: по данным издания, в течение турнира были приняты ставки на сумму около 250 млрд руб., то есть за месяц рынок освоил пятую часть годовой выручки. В Первой саморегулируемой организации (СРО) букмекеров подсчитали, что на российские компании пришлось 2,5% от общего объема ставок на матчи чемпионата, в целом по миру люди заключили пари на 10 трлн руб.

Конечно, несмотря на то, что в период проведения чемпионата в России произошел очевидный прорыв для букмекерской отрасли и ее популярность существенно выросла, нельзя говорить, что динамика сохранится на том же уровне, считает Олег Давыдов, исполнительный директор Первой СРО. Это подтверждают и прогнозы аналитиков: по данным NeoAnalytics, до 2021 года рынок будет стабильно расти на 12–15% в год и через три года достигнет 1,5 трлн руб. В 2019 году рост по рынку в целом составит максимум 20% за счет сокращения нелегального сектора отрасли, говорят в «Лиге ставок».

Впрочем, букмекеры рассчитывают, что привлекать новых клиентов помогут другие крупные спортивные события — к примеру, в 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет один из этапов чемпионата Европы по футболу. Ставок как во время чемпионата мира там не будет, но, учитывая успех сборной России в 2018 году и рост интереса к ее играм, это событие позитивно повлияет на развитие букмекерской отрасли, надеются участники рынка. По прогнозам экспертов, объем ставок во время проведения чемпионата Европы может увеличиться на 20–30% по сравнению со средними показателями аналогичных периодов прошлых лет.

Законы просят пощады

Среди основных барьеров для развития рынка участники отрасли называют жесткое законодательное регулирование. Представитель Betcity Николай Оганезов напоминает, что к букмекерам существует «огромное количество обязательных требований, которые имеют не только устаревший и неактуальный характер, но и откровенно являются репрессивными». Например, букмекерской компании, работающей исключительно в интернете, обязательно нужно иметь один пункт приема ставок на земле и, соответственно, регистрировать дополнительно как объект налогообложения процессинговый центр офлайн-ставок, которые онлайн-букмекер в принципе не принимает. «Ни один государственный чиновник не смог пояснить смысл и значение этой нормы»,— критикует господин Оганезов. По его словам, чтобы исправить ситуацию, букмекеры сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, министерствами финансов и экономического развития прорабатывают обоснованность каждого такого требования.

В числе проблем регулирования участники отрасли называют ограничение рекламных возможностей. Несмотря на то что в 2017 году был принят закон, позволяющий букмекерам размещать рекламу на сайтах СМИ со спортивной тематикой и давать спонсорскую рекламу во время спортивных трансляций на ТВ, для компаний остается множество запретов. Например, букмекеры могут размещать наружную рекламу только внутри спортивных сооружений и по-прежнему не могут использовать в рекламе образы людей и животных. Ролики на теле- и радиоканалах разрешено транслировать только с 22:00 и до 7:00, если это не спортивные трансляции. При этом даже в последнем случае есть ограничения — так, реклама всех букмекеров вместе взятых не может занимать более 20% от рекламного времени трансляции: для футбольного матча это около трех минут.

В список барьеров для развития рынка букмекеры включают и деятельность нелегальных операторов ставок. В таких компаниях клиентам не нужно проходить идентификацию, и можно не платить налоги с выигрышей, что привлекает игроков. Нередко бывает и так, что под вывесками букмекерских компаний скрываются лотереи, викторины и онлайн-казино. Негативная репутация игорного бизнеса, которая необоснованно тянется шлейфом от казино и игровых автоматов, в целом мешает развитию отрасли, говорит Николай Оганезов.

Впрочем, многие законодательные требования, которые действуют сегодня, наоборот, помогают развитию отрасли, говорят букмекеры. Так, в 2019 году законодатели упростили процесс идентификации при приеме интерактивных ставок. Теперь участники пари должны подтверждать свою личность не дважды, как раньше, а один раз через Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), что значительно облегчает доступ к букмекерским продуктам.

И хотя нелегальные букмекеры все еще составляют конкуренцию лицензированным организаторам пари, доля последних увеличивается с каждым годом. По оценке Первой СРО, в 2018 году на нелицензированных букмекеров приходилось 40% от общей выручки рынка, тогда как в 2017 году их доля достигала 70% оборота рынка.

«Помимо того что нелегальные букмекеры не платят налоги, привлекают к совершению ставок несовершеннолетних и не платят целевые отчисления на развитие национального спорта, они не могут гарантировать выплату выигрышей и сохранность персональных данных клиентов, что негативно сказывается на развитии всего букмекерского рынка»,— отмечает первый вице-президент «Лиги ставок» Ольга Журавская.

Среди действенных мер по борьбе с нелегальными букмекерами участники рынка отмечают запрет на прием ставок через сайты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, например в зоне .com. Кроме того, всем российским банкам запретили осуществлять трансакции по азартным играм в адрес нелицензированных операторов. Огромную работу проводит Роскомнадзор, который ежедневно блокирует тысячи мошеннических сайтов, напоминает Ольга Журавская.

Эксперты сходятся во мнении, что на рост рынка влияет также просветительская деятельность, направленная на популяризацию ставок среди спортивных болельщиков. По мнению Ольги Журавской, признак цивилизованного развития отрасли — активное сотрудничество организаторов пари с федерациями и лигами России, инвестиции в развитие национального спорта. Сегодня, по мнению экспертов, именно букмекеры стали источником внебюджетного финансирования российского спорта.

Представитель Betcity Николай Оганезов добавляет, что большое значение для развития букмекерского рынка имеет пропаганда на государственном уровне спортивного образа жизни и спорта в целом. По его словам, положительно на отрасль также влияет рекламирование букмекерских компаний на телевидении и непосредственно на спортивных состязаниях.

Выход в интернет

Все участники букмекерской отрасли согласны, что успешное будущее лежит в сфере диджитал. В «Лиге ставок» доля онлайна в общем объеме пари уже значительно выше офлайна и достигает 70%, причем преобладают ставки с мобильных устройств. И это несмотря на то что онлайн-ставкам в России всего три года: первая интерактивная ставка была принята 15 февраля 2016 года на сайте ligastavok.ru. Уже в 2017 году 45% пари в компании заключались через сайт, а в 2018 году показатель вырос до 61%.

С распространением смартфонов и в виду колоссальной нехватки времени люди предпочитают в спокойной обстановке сделать ставку дома и насладиться выбранным матчем в семейной обстановке, подтверждает генеральный директор букмекерской компании «Олимп» Сергей Козявкин. Развитие технологий в целом упрощает доступ к букмекерским продуктам и способствует увеличению количества интерактивных ставок, говорят участники рынка. Помимо интернет-рекламы привлекать молодых пользователей помогает киберспорт — это направление в принципе один из факторов роста аудитории букмекеров.

«Все это не значит, что офлайн не имеет будущего. Напротив, исследования показывают, что наличие наземных букмекерских клубов способствует высокому доверию к бренду. У клубов есть и своя преданная целевая аудитория. Это болельщики, которые фактически живут спортом и, как правило, смотрят матчи в компании таких же увлеченных людей. Для них важны атмосфера, сопричастность, возможность обсудить игровой момент»,— уверена первый вице-президент «Лиги ставок» Ольга Журавская.

Тем не менее количество клубов «Лиги ставок» будет сокращаться в городах, где их присутствие избыточно, уточняют в пресс-службе компании. Новые же заведения будут открываться точечно в тех населенных пунктах, где формат наземного клуба будет с большой долей вероятности востребован местной аудиторией. Как правило, это города, в которых присутствует общий интерес к спорту среди жителей — есть свои стадионы и действующие спортивные клубы.

Что касается других участников рынка, то у компании BingoBoom пока небольшое преимущество сохраняется за уличными пунктами приема ставок, говорят в компании. Сейчас букмекер управляет более чем 400 клубами. К концу 2019 года оператор планирует увеличить число заведений еще на 10%. В BingoBoom объясняют, что основная аудитория игроков привыкла заключать пари в клубах, а более молодые клиенты, которым проще использовать интернет-ресурсы, только начинают знакомиться с букмекерскими продуктами.

Николай Оганезов скептически относится к развитию наземной сети: «У основных операторов ставок интерактивные пари составляют 60–70%, а остальные это офлайн. Если пункты приема ставок работают в ноль, то букмекеры уже довольны, поскольку этот сегмент в основном убыточный и букмекеры буквально терпят и не закрывают такие клубы с целью обозначения своего присутствия на той или иной территории».

Открытие сезона

В букмекерском бизнесе, как и во многих отраслях, есть сезонность, поэтому именно осенью организаторы пари обычно ожидают всплеска ставок. Старт делового и спортивного сезонов, как правило, совпадает, поэтому сентябрь — хороший месяц для операторов, говорит Сергей Козявкин. Осенью начинаются топовые европейские чемпионаты, в активную фазу входит Российская премьер-лига, кроме того, начинаются Континентальная и Национальная хоккейные лиги, матчи Национальной баскетбольной ассоциации.

«Олимп» начал сезон подписанием контракта с Rambler Group и онлайн-кинотеатром Okko, став спонсором трансляций Английской премьер-лиги. Другие участники рынка в новом сезоне тоже наращивают активность. Так, «Пари Матч» объявил о заключении партнерского соглашения с Федерацией гандбола России и выступил титульным спонсором Молодежной хоккейной лиги. Winline выступил спонсором трансляции поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на «Первом канале».

Один из крупнейших рекламодателей отрасли — «Фонбет» — стал партнером фестиваля Детской следж-хоккейной лиги. Помимо этого компания выступает партнером КХЛ, чемпионата Испании по футболу и баскетбольной Евролиги.

«Лига ставок» в новом сезоне представила два новых спонсорских контракта — с Федерацией регби России и Союзом ММА. Кроме того, компания обновила свой портфель ставок, полностью исключив из линии неспортивные события. «Во всем мире букмекерство — это ставки на спорт. Мы стремимся к модели классического спортивного букмекера»,— объяснили это решение в пресс-службе компании.

Также «Лига ставок» сообщила о трансформациях клиентского сервиса: компания внедрила новую процедуру работы с обращениями, исключающую использование алгоритмов. Теперь каждый клиентский запрос будет обрабатываться в ручном режиме для снижения вероятности ошибочных решений. Новая процедура предполагает детальный анализ всех обращений по горячей линии в индивидуальном порядке. Кроме того, специалисты будут помогать клиентам в составлении писем, жалоб и претензий. Для этого компания полностью модернизировала работу колл-центра и отдела стандартов и качества.

Помимо стандартных обращений сегодня букмекерам необходимо работать и с так называемыми группами риска, то есть с клиентами, подверженными зависимости от игры, добавляют в «Лиге ставок». Процент таких людей в мире стабилен: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество игроков, чье увлечение переросло в зависимость, колеблется на уровне 2–3%.

Международный эксперт в сфере беттинга Вернер Бехер приводит в пример исследования ученых Гарвардской медицинской школы и Федерального центра медицинского просвещения в Германии. Они пришли к выводу, что риск приобрести зависимость значительно выше среди игроков, которые делают ставки в казино, а также на всевозможные викторины, онлайн-игры и ТВ-шоу. Это одна из причин, по которой почти во всем мире запрещены ставки на события, не относящиеся к спорту. «Манипулировать результатами таких событий намного проще»,— считает Вернер Бехер.

У многих крупных букмекеров России действует система самоограничений для игроков — аналог мировой программы Gambling Awareness. Самые распространенные виды ограничений — временные, при которых можно сократить время пребывания в клубе или на сайте. Существуют и финансовые рамки: клиент может сообщить, что хочет делать, например, не более десяти ставок в месяц суммой не более 100 руб. каждая. Как пояснил Олег Давыдов, с 2014 года все члены Первой СРО букмекеров обязаны предлагать клиентам возможности для самоограничения. При этом, букмекеры могут разрабатывать и дополнительные ограничения. Например, «Лига ставок» по просьбе клиента готова блокировать его учетную запись на любой срок, в том числе навсегда. В целом, как свидетельствует статистика Первой СРО, таких обращений немного — менее 0,002% от числа активных игроков, которые хотя бы раз в год совершают ставку.

Елизавета Макарова