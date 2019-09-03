Андрей Симановский позолотил школу

В Екатеринбурге после реконструкции открылась школа №106 — с золотой лепниной на стенах и потолке и гранитной плиткой на полу. Средства на редизайн выделил собственник группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, выпускник школы. Дизайнерское решение вызвало много споров в соцсетях: губернатор Евгений Куйвашев признал, что «есть вопросы со вкусом», а блогер Илья Варламов назвал интерьер «цыганщиной». Спонсор пообещал, что если интерьер родителям школьников не понравится, его переделают.



В понедельник, 2 сентября, в Екатеринбурге торжественно открылась после реконструкции школа №106. Ремонт выполнен «под Версаль» и очень напоминает интерьер офиса «Сима-ленд»: на потолке — ажурные люстры, золотая лепнина и плинтусы, на стенах — зеленые «малахитовые» панели, на полу — гранитная плитка и кожаные диваны у окон. В дизайне присутствует много золота. Ранее Андрей Симановский открыл в школе в аналогичном стиле класс русского языка и литературы с росписями на стенах, туалет, класс математики, новый спортзал и два лингафонных кабинета. Школа насчитывает свыше 1,1 тыс. учеников.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, присутствовавший на открытии школы после реконструкции, назвал ее экспериментальной, пишет Znak. «Таких отделок в стране нет, ваша школа уникальна»,— обратился он к первоклассникам на торжественной линейке. По словам мэра, пример господина Симановского вдохновил и других бизнесменов города: сейчас город договаривается об обновлении еще двух учебных заведений, выпускниками которых они являются. Имен и школ глава города не назвал.

Фото ремонта, опубликованные в СМИ и соцсетях, вызвали неоднозначную реакцию. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram выразил сомнения во вкусовом решении. «Сам посыл помощи родной школе — очень правильный. А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает»,— признал глава региона. При этом он порекомендовал всем бизнесменам «тратить деньги именно таким образом»: помогать школам, вузам, библиотекам и музеям.

Блогер Илья Варламов назвал интерьер «цыганщиной». «Нельзя косплеить Людовика XIV в панельной пятиэтажке. Господин Симановский считает, что построил детям замену Версаля и Лувра. Но это заблуждение. Он построил цыганский дворец»,— написал он в своем блоге. По его словам, «такие перегруженные и сложные интерьеры» могут негативно сказаться на концентрации детского внимания.

Глава департамента образования города Екатерина Сибирцева в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» пояснила, что новый дизайн школы — экспериментальный, и если на него поступят жалобы от родителей, школу переделают — тоже не без помощи господина Симановского. Она также уточнила, что он получил заключения в Роспотребнадзоре и МЧС о безопасности используемых материалов. «Он как выпускник видит школу вот так. Он помогает не только этой школе, у него много инициатив. Одно дело, если бы город мог самостоятельно отремонтировать все школы. Но в ситуации дефицита ресурсов надо порадоваться тому, что есть»,— посоветовала она.

Среди родителей единодушной реакции также не было: кто-то отмечал, что «интерьеры будут воспитывать вкус, как в Эрмитаже», а кто-то назвал их «понтами». Противоречивость интерьера осознает и сам бизнесмен. Однако, если учащимся и родителям будет в нем комфортно, он готов отремонтировать школу в этом стиле целиком. «В проекте — новое здание столовой, спортивный комплекс, ландшафтный дизайн территории, второй, третий этажи и все кабинеты там. Школа вся будет идеальная через год. Дизайн спорный, конечно, но все новое спорно. Это шокирует людей. И даст ответ только время — если будет комфортно, тогда дальше пойдем, если нет — не будем»,— подчеркнул Андрей Симановский.

Анна Лапина