«Чистый город» заберет мусор

Департамент природных ресурсов Курганской области определил компанию, которая на десять лет станет регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Зауралье. Контракт на 7,9 млрд руб. будет заключен в середине сентября с единственным заявившимся участником торгов ООО «Чистый город». Компания начнет работать в новом качестве со следующего года. Власти отмечают, что «Чистый город» уже вывозит 70% отходов из Кургана и успешно справляется с этой работой. Участники рынка говорят, что в Курганской области установлены невыгодные для коммерческих структур тарифы на вывоз мусора, и новый регоператор может столкнуться с финансовыми трудностями.



В Зауралье определился победитель торгов на выбор регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Департамент природных ресурсов Курганской области заключит контракт на десять лет с единственным заявившимся участником ООО «Чистый город». Общая стоимость услуг — 7,9 млрд руб. Согласно конкурсной документации, за эти деньги регоператор должен ежегодно вывозить 225,1 т отходов от населения. В документах также приводится перечень объектов, которые компания должна создать: полигон для захоронения ТКО с подъездной дорогой в Кетовском районе мощностью 150 тыс. т отходов в год; автоматизированный мусорообрабатывающий комплекс, расположенный там же, производительностью 200 тыс. т ТКО в год; мусоросортировочная линия в Шадринске производительностью 40 тыс. т. Кроме того, «Чистый город» обязан построить восемь мусороперегрузочных станций в разных районах региона.

Как рассказали в департаменте природных ресурсов Курганской области, контракт с новым регоператором планируется подписать 13 сентября. Отмечается, что у «Чистого города» большой опыт работы на территории Курганского мусорного кластера. «ООО “Чистый город” осуществляет деятельность по транспортированию отходов в городе Кургане и Кетовском районе. Доля в вывозе отходов из Кургана составляет порядка 70%. Данной организацией в городе Кургане установлено 180 контейнеров для накопления полимерных отходов от населения»,— сообщили в ведомстве.

В ООО «Чистый город» не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу получения статуса регоператора по обращению с отходами. В компании сообщили “Ъ-Южный Урал”, что руководитель предприятия будет на месте только в среду, а другие сотрудники не уполномочены общаться со СМИ.

ООО «Чистый город» зарегистрировано в Кургане в 2010 году. Бенефициаром компании является екатеринбургский предприниматель Дмитрий Елизаров, который владеет крупной организацией «Транссервис», занимающейся перевозками ТКО по всему Уральскому федеральному округу. «Транссервис» выступает субподрядчиком у регоператора по обращению с отходами в Свердловской области МУП «Спецавтобаза». Директор «Чистого города» — Владимир Пестриков. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году компания показала прибыль 1,1 млн руб. В марте текущего года «Чистый город» выиграл контракт по очистке от мусора лесов в Курганской области на 684 тыс. руб. В 2018 году компания получила пять контрактов со структурами мэрии Кургана и областных учреждений на общую сумму почти 1 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, Курганская область не стала переходить на новую систему обращения с отходами в 2019 году из-за того, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения регион не был готов к запуску реформы. В частности, у властей вызывали опасения завышенный размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора, а также явные недочеты в схеме обращения с ТКО, которые также повлияли бы на рост платы за услугу по вывозу мусора. Кроме того, в декабре 2018 года правительство Курганской области расторгло соглашение с ООО «Компания “Рифей”» (Тюменская область), которое в апреле было выбрано регоператором. Причиной стало предупреждение курганского УФАС.

Конкурс по поиску нового регоператора объявили летом, однако он был признан несостоявшимся, потому что ни одна компания на него не заявилась. Тогда начальная цена контракта на 10 лет составляла 5,95 млрд руб.

Новая система должна заработать с 1 января 2020 года. Но природоохранная прокуратура в начале августа выяснила, что департамент природных ресурсов, ответственный за организацию деятельности по накоплению и сбору ТКО, нарушает закрепленные в плане мероприятии Минприроды РФ сроки. Директору областного ведомства Андрею Саркисову было объявлено прокурорское предостережение.

Директор ООО «Центр коммунального сервиса», регоператора по обращению с отходами в Челябинской области, Алексей Бубнов считает, что в Курганской области установлены невыгодные для коммерческих структур тарифы на вывоз мусора. «Администрация снизила норму отходообразования на человека, это уменьшило показатель собираемости в два раза. А этот показатель оказывает наибольшее влияние на тариф. При этом собираемость в городе выше, а в сельской местности она не больше 35%. Для сравнения: объем отходообразования в Курганской области такой же, как в Магнитогорском кластере, а стоимость услуг, нормативная валовая выручка в Зауралье в два раза ниже. Я уверен, что эта компания в будущем столкнется с проблемами в финансировании»,— отметил господин Бубнов.

Карина Кальярова