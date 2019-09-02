Прототип Volkswagen ID. R поставил рекорд «дороги в небеса»

Компания Volkswagen установила рекорд «дороги в небеса» с электромобилем Volkswagen ID. R, сообщает немецкий автопроизводитель.

Напомним, что речь идет об 11-километровой закрытой дороге Tianmen Shan Big Gate Road с 99 поворотами, расположенной на горе Тяньмэнь в Китае. Она начинается в долине на высоте около 200 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря. Узкая извилистая дорога, прозванная «дорогой в небеса», считается одной из самых опасных и сложных в мире.

За руль 680-сильного Volkswagen ID. R сел французский гонщик Ромен Дюма. Этот же пилот уже установил рекорд гонки Pikes Peak International Hill Climb (тогда машина была светло-серой в честь фирменного цвета линейки ID.), а также рекорды «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для электромобилей и трассы Goodwood Festival of Speed в Гудвуде (прототип был окрашен в синий, символизируя семейство заряженных моделей R).

На электромобиле в красной ливрее пилот преодолел дистанцию на горе Тяньмэнь за 7:38.585, что стало новым рекордом трассы. До Volkswagen никто официально не фиксировал время прохождения «дороги в небеса», поэтому результат ID. R стал первым достижением такого рода на Tianmen Shan Big Gate Road.