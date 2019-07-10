Volkswagen установил новый рекорд трассы в Гудвуде

Компания Volkswagen с электромобилем I.D. R обновила абсолютный рекорд трассы в Гудвуде в рамках ежегодного Goodwood Festival of Speed.

В 2019 году француз Ромен Дюма, который на электромобиле Volkswagen I.D. R в 2018 году установил рекорд Pikes Peak International Hill Climb, а в 2019 году стал автором лучшего круга «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для электромобилей, дважды обновил рекорд Гудвуда.

Лучшим достижением гонки по подъему на холм с 1999 года был результат немецкого гонщика Ника Хайдфельда, который преодолел 1,86-километровый отрезок за 41,6 секунды на болиде Формулы-1 McLaren MP4/13.

Для гонки 680-сильный электромобиль был облегчен и лишен активного заднего антикрыла, а также получил специальные покрышки Bridgestone. В первой попытке француз проехал за 41,18 секунды, а во второй улучшил достижение, показав 39,9 секунды. Этот результат стал лучшим за всю историю Goodwood Festival of Speed.