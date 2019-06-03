Volkswagen обновил рекорд «Нордшляйфе» среди электромобилей

Компания Volkswagen обновила рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для электромобилей, сообщает немецкий автопроизводитель.

680-сильный Volkswagen I.D. R, установивший в 2018 году новый рекорд гонки Pikes Peak International Hill Climb (7:57.148), был доработан для заезда по немецкой трассе. У прототипа модернизировали аэродинамику и перенастроили силовую установку, что позволило адаптировать модель к «Нордшляйфе».

Во время рекордной попытки управлял Volkswagen I.D. R французский гонщик Ромен Дюма, который также пилотировал прототип на Пайкс-Пик. Спортсмену удалось проехать круг по «Нордшляйфе» за 6:05.336 — это на 40.564 секунды быстрее прежнего рекорда, который удерживал китайский электромобиль Nio EP9 (прошёл под управлением британца Питера Дамбрека круг за 6:45.90).

Для Volkswagen I.D. R лучший круг на «Нордшляйфе» стал третьим после рекорда Pikes Peak International Hill Climb и Goodwood Festival of Speed (43.86 секунды) достижением за последний год.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель заявил, что также будет бороться за рекорд на «дороге в небеса» — так называется 11-километровая закрытая дорога Tianmen Shan Big Gate Road с 99 поворотами, расположенная на горе Тяньмэнь в Китае.