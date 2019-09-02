Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации». Кроме того, он поручил правительству и парламенту до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года»,— сказал он в ходе совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами (прямой эфир вел телеканал «112»). Президент также поручил разъяснить обществу, что земельная реформа поможет развить украинское фермерство и защитить интересы мелкого собственника, а забирать земли никто не будет.

Также президент поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации, а первый конкурс нужно провести не позднее 1 апреля 2020 года.

В список вошли следующие предприятия:

Одесский припортовый завод;

«Центрэнерго»;

Объединенная горно-химическая компания;

«Президент-отель»;

Фармкомпания «Индар»;

«Тернопольоблэнерго»;

«Запорожьеоблэнерго»;

«Харьковоблэнерго»;

«Хмельницкоблэнерго»;

«Николаевоблэнерго»;

Завод «Электротяжмаш»;

Компании «Азовмаш»;

«Сумхимпром»;

«Ориана»;

«Украгролизинг».

Кроме того, законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря должны быть внесены в Раду до 1 октября в рамках вывода экономики страны из тени.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. По его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие запрета подпадают 96% земель на Украине. Украинские власти уже несколько лет затягивают принятие земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконить оборот земли — требование Всемирного банка и Международного валютного фонда.

О поддержке Украины Международным валютным фондом читайте в материале “Ъ”.