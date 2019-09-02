02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации». Кроме того, он поручил правительству и парламенту до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года»,— сказал он в ходе совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами (прямой эфир вел телеканал «112»). Президент также поручил разъяснить обществу, что земельная реформа поможет развить украинское фермерство и защитить интересы мелкого собственника, а забирать земли никто не будет.

Также президент поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации, а первый конкурс нужно провести не позднее 1 апреля 2020 года.

В список вошли следующие предприятия:

  • Одесский припортовый завод;
  • «Центрэнерго»;
  • Объединенная горно-химическая компания;
  • «Президент-отель»;
  • Фармкомпания «Индар»;
  • «Тернопольоблэнерго»;
  • «Запорожьеоблэнерго»;
  • «Харьковоблэнерго»;
  • «Хмельницкоблэнерго»;
  • «Николаевоблэнерго»;
  • Завод «Электротяжмаш»;
  • Компании «Азовмаш»;
  • «Сумхимпром»;
  • «Ориана»;
  • «Украгролизинг».

Кроме того, законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря должны быть внесены в Раду до 1 октября в рамках вывода экономики страны из тени.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. По его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие запрета подпадают 96% земель на Украине. Украинские власти уже несколько лет затягивают принятие земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконить оборот земли — требование Всемирного банка и Международного валютного фонда.

О поддержке Украины Международным валютным фондом читайте в материале “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя