Власти Британии начали уведомлять избирателей о возможных парламентских выборах

Городские и районные советы в Великобритании начали рассылать уведомления британским гражданам, живущим за рубежом, о возможном проведении скорых парламентских выборов, пишет Financial Times. Местные власти предупреждают избирателей, что премьер-министр страны Борис Джонсон, возможно, будет вынужден назначить внеочередные парламентские выборы текущей осенью, чтобы добиться завершения процедуры выхода страны из ЕС. Потому избирателям рекомендуют тщательно планировать свое время так, чтобы у них была возможность вовремя проголосовать на выборах либо при помощи почты, либо по доверенности.

«Мы предупреждаем наших зарубежных избирателей, что, учитывая жесткие временные рамки, при которых будут проводиться выборы, их голоса, отправленные по почте, могут не прийти вовремя, а значит, не будут засчитаны,— цитирует газета городской совет Гринвича.— По этой причине мы уведомляем их о преимуществе голосования по доверенности, чтобы их голоса точно были зачтены вовремя».

Ранее стало известно, что депутатам Консервативной партии, которые предпримут попытки заблокировать «Брексит» без сделки, будет запрещено баллотироваться в качестве консервативных кандидатов на следующих всеобщих выборах.

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц