Консерваторам грозит отстранение от партии при попытке воспрепятствовать жесткому «Брекситу»

Депутатам Консервативной партии, которые предпримут попытки заблокировать «Брексит» без сделки, будет запрещено баллотироваться в качестве консервативных кандидатов на следующих всеобщих выборах, сообщило издание Sky News.

Согласно предложению дисциплинарного комитета консерваторов, те члены тори, кто попытается воспрепятствовать проведению жесткого «Брексита» продолжат свою работу в парламенте уже в качестве независимых депутатов.

Ранее стало известно, что британские депутаты представят 3 сентября план, не допускающий выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки.

Напомним, несколькими днями ранее королева Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона и приостановила работу парламента более чем на месяц. Многие СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза без заключения сделки, так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита». Выход запланирован на 31 октября. Сам господин Джонсон назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

О том, как новый премьер-министр не оставил противникам «Брексита» шансов отложить срок выхода из ЕС, читайте в материале “Ъ”.