Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости

Компания Bugatti стала автором нового рекорда скорости для серийных автомобилей, сообщает французский автопроизводитель.

Тест-пилот марки Энди Уоллес на полигоне Эра-Лессин в Германии разогнался до 490,5 км/ч (305 миль в час). Машина стала первым серийным автомобилем в мире, который смог преодолеть отметку в 300 миль в час.

В Bugatti отдельно подчеркнули, что речь идет о «практически серийном автомобиле». Гиперкар получил удлиненную на 25 см заднюю часть кузова с вынесенными за его пределы патрубками выхлопной системы, перенастроенную компанией Dallara подвеску, особые шины Michelin, форсированный до 1600 л.с. двигатель и каркас безопасности в салоне, лишенном пассажирского сиденья и части обивки.

Напомним, Bugatti Chiron был представлен весной 2016 года на автосалоне в Женеве. Гиперкар получил восьмилитровый W16 мощностью 1500 л.с. Серийное полноприводное купе способно разгоняться до 420 км/ч.