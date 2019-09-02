Цимбалинский путепровод реконструируют за 4,5 млрд рублей

Власти Петербурга и ОАО «РЖД» заключили соглашение о реконструкции Цимбалинского путепровода. Как заявил врио губернатора города Александр Беглов, стоимость ремонта объекта составляет 4,5 млрд рублей, работы продлятся три года.

Затраты на обновление путепровода Смольный и ОАО «РЖД» разделят пополам. Как уточнил глава РЖД Олег Белозеров, реконструкция Цимбалинского путепровода будет увязана с созданием ВСМ Москва-Петербург.

«Это трасса (ВСМ —“Ъ-СПб”) предварительно должна пройти под этим (Цимбалинский путепровод —“Ъ-СПб”) сооружением. Сверху будет четырехголосная трасса для связи территорий города, внизу будет четырехпутный участок железной дороги, по которой пойдут электрички и пригородное движение, и, в том числе, высокоскоростное движение»,— добавил господин Белозеров.

Напомним, что проект предполагает передачу путепровода в собственность города. После реконструкции он станет четырех полосным. Проектная документация на реконструкцию объекта будет подготовлена за счет РЖД.

Яна Войцеховская