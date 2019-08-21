Даниил Медведев завершает десятилетку

В борьбе за путевки на Nitto ATP Finals, итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне, за последние три недели произошли серьезные изменения. Прежде всего они связаны с блестящими результатами Даниила Медведева. После воскресного триумфа в Цинциннати он близок к тому, чтобы стать первым россиянином, который примет участие в этом турнире с тех пор, как в 2009 году на нем победил Николай Давыденко.

Завершение серии крупных летних североамериканских турниров, которые предшествуют US Open,— важный этап в борьбе за путевки на итоговые состязания ATP и WTA. Как правило, в конце августа если не де-юре, то де-факто становятся известны более половины их участников. В этом смысле нынешний сезон исключением не стал, хотя у него есть одна особенность. Можно уже практически не сомневаться в том, что ровно через десять лет после последнего выступления на Nitto ATP Finals Николая Давыденко, добившегося там в 2009 году сенсационного триумфа, в ноябре в Лондоне снова сыграет российский теннисист — Даниил Медведев.

Практика показывает, что проходным баллом для попадания в первую мужскую восьмерку считается сумма в 4000 очков. Причем даже с некоторым запасом. В ATP Race (см. справку) эту отметку преодолели трое — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. Испанец и серб уже официально объявлены участниками Nitto ATP Finals, а в том, что этот статус будет присвоен швейцарцу, можно не сомневаться. Кроме того, можно считать, что де-факто попали в Лондон еще двое — Доминик Тим и Даниил Медведев.

За три предыдущие недели 23-летний россиянин сделал в лондонской гонке очень резкий рывок. Финал в Вашингтоне принес ему 300 очков, финал в Монреале — еще 600, а титул в Цинциннати — 1000. Таким образом, Медведев после Wimbledon набрал не намного меньше очков, чем все четыре игрока, стоящие в ATP Race впереди него. Это позволило россиянину с восьмого места переместиться там на пятое и довести свою сумму до 3605 баллов. Для того чтобы набрать недостающие 400, в его распоряжении три главных осенних турнира — US Open и два состязания категории Masters 1000, в Шанхае и Париже. Плюс менее крупные турниры категорий 500 и 250, хотя Медведев в этом году уже показывал на них хорошие результаты, а по правилам ATP их вклад в общую сумму ограничен.

Грек Стефанос Циципас в Лондон, скорее всего, тоже попадет. Правда, для этого ему после августовских неудач в Монреале и Цинциннати требуется немного прибавить. А вот у Роберто Баутисты и особенно Кеи Нисикори положение шаткое. Их преследователи совсем недалеко. Даже Карен Хачанов, который занимает в гонке 18-е место и имеет 1415 очков, еще не потерял шансов поехать в Лондон, где в прошлом сезоне был запасным.

Что касается женской гонки, то там проходной балл в финальную восьмерку составляют те же 4000 очков. Сезон у женщин короче, но у них на пути в Шэньчжэнь, где пройдет WTA Finals, также осталось три важнейших этапа — US Open и два китайских состязания, в Ухане и Пекине. В женской элите результаты гораздо плотнее. На итоговый турнир там не де-юре, но де-факто уже попали Эшли Барти, Симона Халеп и Каролина Плишкова. А вот за остальные пять путевок развернется упорная борьба. И не исключено, что завершится она лишь на последнем турнире «регулярного» сезона, которым, как обычно, будет «ВТБ Кубок Кремля».

Евгений Федяков