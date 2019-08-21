21 августа, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Reuters

Даниил Медведев завершает десятилетку

Он близок к попаданию на итоговый турнир года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

В борьбе за путевки на Nitto ATP Finals, итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет с 10 по 17 ноября в Лондоне, за последние три недели произошли серьезные изменения. Прежде всего они связаны с блестящими результатами Даниила Медведева. После воскресного триумфа в Цинциннати он близок к тому, чтобы стать первым россиянином, который примет участие в этом турнире с тех пор, как в 2009 году на нем победил Николай Давыденко.


Завершение серии крупных летних североамериканских турниров, которые предшествуют US Open,— важный этап в борьбе за путевки на итоговые состязания ATP и WTA. Как правило, в конце августа если не де-юре, то де-факто становятся известны более половины их участников. В этом смысле нынешний сезон исключением не стал, хотя у него есть одна особенность. Можно уже практически не сомневаться в том, что ровно через десять лет после последнего выступления на Nitto ATP Finals Николая Давыденко, добившегося там в 2009 году сенсационного триумфа, в ноябре в Лондоне снова сыграет российский теннисист — Даниил Медведев.

Практика показывает, что проходным баллом для попадания в первую мужскую восьмерку считается сумма в 4000 очков. Причем даже с некоторым запасом. В ATP Race (см. справку) эту отметку преодолели трое — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. Испанец и серб уже официально объявлены участниками Nitto ATP Finals, а в том, что этот статус будет присвоен швейцарцу, можно не сомневаться. Кроме того, можно считать, что де-факто попали в Лондон еще двое — Доминик Тим и Даниил Медведев.

За три предыдущие недели 23-летний россиянин сделал в лондонской гонке очень резкий рывок. Финал в Вашингтоне принес ему 300 очков, финал в Монреале — еще 600, а титул в Цинциннати — 1000. Таким образом, Медведев после Wimbledon набрал не намного меньше очков, чем все четыре игрока, стоящие в ATP Race впереди него. Это позволило россиянину с восьмого места переместиться там на пятое и довести свою сумму до 3605 баллов. Для того чтобы набрать недостающие 400, в его распоряжении три главных осенних турнира — US Open и два состязания категории Masters 1000, в Шанхае и Париже. Плюс менее крупные турниры категорий 500 и 250, хотя Медведев в этом году уже показывал на них хорошие результаты, а по правилам ATP их вклад в общую сумму ограничен.

Грек Стефанос Циципас в Лондон, скорее всего, тоже попадет. Правда, для этого ему после августовских неудач в Монреале и Цинциннати требуется немного прибавить. А вот у Роберто Баутисты и особенно Кеи Нисикори положение шаткое. Их преследователи совсем недалеко. Даже Карен Хачанов, который занимает в гонке 18-е место и имеет 1415 очков, еще не потерял шансов поехать в Лондон, где в прошлом сезоне был запасным.

Что касается женской гонки, то там проходной балл в финальную восьмерку составляют те же 4000 очков. Сезон у женщин короче, но у них на пути в Шэньчжэнь, где пройдет WTA Finals, также осталось три важнейших этапа — US Open и два китайских состязания, в Ухане и Пекине. В женской элите результаты гораздо плотнее. На итоговый турнир там не де-юре, но де-факто уже попали Эшли Барти, Симона Халеп и Каролина Плишкова. А вот за остальные пять путевок развернется упорная борьба. И не исключено, что завершится она лишь на последнем турнире «регулярного» сезона, которым, как обычно, будет «ВТБ Кубок Кремля».

Евгений Федяков


Лидеры ATP по очкам в 2019 году

МестоИгрокОчки после WimbledonВсе очки
1Рафаэль Надаль (Испания)10007225
2Новак Джокович (Сербия)3607085
3Роджер Федерер (Швейцария)905150
4Доминик Тим (Австрия)5203835
5Даниил Медведев (Россия)19003605
6Стефанос Циципас (Греция)2003150
7Роберто Баутиста (Испания)4052340
8Кеи Нисикори (Япония)202090
9Фабио Фоньини (Италия)3151955
10Александр Зверев (Германия)3701940
11Давид Гоффен (Бельгия)6101900
12Гаэль Монфис (Франция)3701720

Лидеры WTA по очкам в 2019 году


МестоИгрокОчки после WimbledonВсе очки
1Эшли Барти (Австралия)3515236
2Симона Халеп (Румыния)2954722
3Каролина Плишкова (Чехия)3804546
4Петра Квитова (Чехия)13766
5Наоми Осака (Япония)3803536
6Кики Бертенс (Нидерланды)2863505
7Белинда Бенчич (Швейцария)1062850
8Бьянка Андрееску (Канада)9002727
9Элина Свитолина (Украина)3952684
10Серена Уильямс (США)5852635
11Джоанна Конта (Великобритания)22450
12Маркета Вондроушова (Чехия)2390
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя