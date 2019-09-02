Сотни учащихся в Гонконге бойкотировали занятия из-за протестов

Несколько сотен школьников и студентов бойкотируют сегодняшние занятия в Гонконге, присоединившись к протестным акциям, передает ТАСС. Протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Некоторые школьники вместо учебы вышли на антиправительственную демонстрацию. Большинство митингующих студентов собрались в кампусе Китайского университета. Некоторые из тех учащихся, кто пришел на занятия, надели черные марлевые повязки в знак солидарности с протестующими.

На прошлой неделе глава специального административного района Кэрри Лам встретилась с представителями протестующей молодежи и пообещала не вводить чрезвычайное положение. Встреча оказалась безрезультатной. Китай тем временем разработал собственную стратегию, сочетающую информационные и экономические меры.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».