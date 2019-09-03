Маслом вверх

С увеличением автопарка в России растет и потребление моторных масел. Пока вместе с усложнением конструкции автомобилей увеличивается спрос на более дорогие и технологические масла, но в перспективе с распространением электромобилей спрос на автомобильные смазочные материалы может пойти вниз.

Намасляли было

Один из ключевых компонентов для обслуживания автомобилей — моторные масла — продолжает пользоваться на российском рынке увеличивающимся спросом. По данным исследовательской компании Russian Automotive Market Research (RAMR), по итогам прошлого года в России в общей сложности было продано 902 млн л моторного масла, из них 379,4 млн л пришлось на парк легковых автомобилей, 338,7 млн л на грузовые автомобили, 156,7 млн л на сегмент легких коммерческих авто, 27,2 млн л на парк автобусов.

При этом в ближайшее время потребление моторного масла в России будет расти: по прогнозу RAMR, через четыре года, к 2023-му, общий спрос на этот вид смазочных материалов увеличится на 8%, до 976,1 млн л. Из них на 6,1%, до 402,8 млн л, увеличится потребление моторного масла легковыми авто, на 9,6%, до 371,3 млн л, возрастет потребление масла грузовой техникой, на такие же 9,6%, до 171,8 млн л, подскочит спрос со стороны легких коммерческих машин и на 11% вырастет потребление масло автобусами.

Когда технологии мешают

Прирост рынка моторных масел в России связан с тем, что, даже несмотря на замедление развития рынка автомобилей в РФ, общий автопарк в РФ все же прирастает: за последние 15 лет парк легковых автомобилей в России вырос почти вдвое и достиг почти 50 млн машин. К тому же условия эксплуатации машин в России сложнее, чем во многих других странах, что обуславливает необходимость уделять особое внимание правильному применению смазочных материалов.

В настоящее время на российском рынке моторных масел активно борются за клиента несколько десятков марок. Среди иностранных компаний хорошие позиции имеют такие компании, как Shell, Total, Castrol, ELF, Exxon Mobil, BP, Chevron. Из российских самые крупные производители моторных масел — это компании «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть», «Башнефть» и другие. «На российском рынке компания "Тотал Восток" входит в тройку лидеров среди иностранных брендов,— говорит директор по маркетингу Total Анастасия Макаркина.— Мы используем высококачественные базовые масла, собственные ноу-хау в применяемых пакетах присадок, что позволяет нам оперативно получать самые современные одобрения автопроизводителей,— продолжает представитель марки. Тotal исторически еще на этапе создания двигателей ведущими автопроизводителями старается получить основные требования к маслу и учесть все пожелания конструкторского персонала автоконцерна. Это позволяет нам занимать лидирующие позиции по производству оригинальных смазочных материалов».

Наряду с ростом объемов потребления моторных масел в России повышается также спрос на более технологичные смазочные материалы. Если еще недавно на рынке были распространены более простые и доступные минеральные масла, то сейчас здесь уверенно доминируют синтетические смазочные материалы. Согласно недавнему опросу аналитической компании «Автостат», который задал вопросы 3 тыс. российских автовладельцев, 45,9% автолюбителей в России сейчас предпочитают пользоваться синтетическим маслом (45,9% опрошенных), на втором месте по популярности идет полусентитический тип масел (45,5%). А некогда распространенное минеральное моторное масло сейчас используют всего 3% автовладельцев в России. «Постепенно происходит обновление автопарка, а значит, и высокотехнологичных продуктов требуется все больше. Именно эти тенденции сейчас превалируют на рынке: увеличение объема продаж синтетических и малозольных масел при плавном снижении продаж минеральных продуктов»,— отмечает Анастасия Макаркина.

Подзарядятся

Долгосрочное развитие рынка моторных масел в мире во многом зависит от новых типов транспорта, которые скоро будут доминировать на дорогах. Речь в первую очередь идет об электромобилях, распространение которых — это серьезный вызов для производителей смазочных материалов. «В ближайшее время можно надеяться на сохранение позитивного рыночного тренда и прогнозировать увеличение продаж моторных масел в пределах 5% в год. Однако в долгосрочной перспективе необходимо отметить такой глобальный тренд, как переход на технику с гибридным или полностью электрическим двигателем,— отмечает Олег Шельдешов, руководитель по послепродажному обслуживанию Volvo Construction Equipment Russia & CIS.— Электрические двигатели не нуждаются в маслах, в связи с этим поставщики моторных масел будут испытывать давление на их бизнес в связи с возможным сокращением спроса на моторные масла в принципе».

Впрочем, сами производители предпочитают не драматизировать ситуацию и заявляют о том, что даже в электрических автомобилях в любом случае сохранится потребность в использовании смазочных материалов, например в виде трансмиссионного масла для редуктора в машинах на электрическом ходу. Уже сейчас производители для электромобилей развивают в своей продуктовой линейке специальные смазочные материалы. Например, компания Total выводит на рынок специальные жидкости для электрокаров и гибридных авто Total Quartz EV Fluid для легковых машин и Total Rubia EV Fluid для промышленных и грузовых автомобилей и электробусов. «Жидкости для электрокаров — это одна из последних технологичных новинок нашей компании,— говорит Анастасия Макаркина.— В рамках глобальной стратегии компании, направленной на снижение уровня выбросов CO2, мы активно работаем над развитием альтернативных источников энергии и поддерживаем нововведения в этой сфере».

Георгий Алексеев