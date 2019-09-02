США поддержали Израиль в конфликте с Ливаном

США поддерживают право Израиля защищать свою территорию от обстрелов, заявил спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт. За последние несколько дней Израиль нанес удары по Сирии, а также Ливану и Ираку. Ливанский премьер-министр Саад Харири потребовал от США и Франции вмешаться в ситуацию.

«У Ирана есть доверенные лица в Ливане и секторе Газа, которые вредят Израилю, подрывают шансы на установление мира и угрожают лучшему будущему палестинцев. США выступают на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на защиту от всех атак»,— написал американский дипломат в Twitter.

Франция же призвала воздержаться от эскалации конфликта. В заявлении французского МИДа говорится, что страна «с беспокойством следит за обстрелами с обоих сторон». «Мы призываем каждого проявлять максимальную сдержанность и стремиться к быстрому урегулированию напряженности»,— отметили в министерстве.

Напомним, цель атак Израиля — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия израильских властей объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными. Ливан обратился к Совбезу и генсеку ООН с просьбой оказать «эффективное» давление на Израиль после нарушения воздушного пространства Ливана.

Подробности — в публикации “Ъ” «Израиль ударил по Ирану по всем фронтам».