Премьер-министр Ливана потребовал у США и Франции вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

Премьер-министр Ливана Саад Харири во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном потребовал вмешаться в ситуацию из-за обстрела на границе с Израилем.

«Премьер-министр Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства США, Франции и международного сообщества для противостояния эскалации ситуации на южной границе»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Ливан обратился к Совбезу и генсеку ООН с просьбой оказать «эффективное» давление на Израиль после нарушения воздушного пространства Ливана. В нем содержится призыв обязать Израиль полностью выполнить положения резолюции 1701. Она среди прочего призывает Израиль и Ливан поддерживать «постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование».

За несколько последних дней Израиль нанес удары по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех этих атак одна — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Израиль ударил по Ирану по всем фронтам».