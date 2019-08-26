Израиль ударил по Ирану по всем фронтам

За несколько последних дней Израиль нанес удары по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех этих атак одна — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными.

«То, что произошло, напоминает объявление войны, что дает нам право защищать наш суверенитет, независимость и территориальную целостность»,— так отреагировал президент Ливана Мишель Аун на событиях последних двух дней. Согласно публикациям арабских СМИ, в понедельник израильские ВВС несколько раз нарушали воздушное пространство Ливана. Около часа ночи беспилотники нанесли три удара по расположенной в долине Бекаа базе группировки «Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование» (НФОП-ГК), а днем истребители совершили разведывательный полет над Баальбеком, где находятся базы ливанского шиитского движения «Хезболла». В результате этих инцидентов никто не пострадал — в отличие от атак в ночь на воскресенье, когда два квадрокоптера оказались в небе над южными районами Бейрута, которые контролирует «Хезболла». Один из аппаратов упал, не нанеся ущерба. Второй взорвался над медиацентром движения, в результате были ранены три человека.

Израиль не взял на себя ответственность за все эти инциденты, более того, в израильских СМИ распространена версия, что над Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, возможно, планировалось использовать против израильтян.

При этом Израиль беспрецедентно открыто и подробно рассказал о субботних ударах своих ВВС по территории Сирии. Первыми о них сообщили сирийские СМИ. Израильтяне, как правило, авторство уже ставших практически рутинными налетов на Сирию не признают — за исключением случаев, когда речь идет об ответном ударе. В этот раз атака была превентивной, о чем и сообщила армия Израиля буквально сразу по завершении военной операции. Отмечалось, что израильские истребители нанесли удары по объектам, принадлежащим спецподразделению «Аль-Кудс», входящему в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), и другим шиитским отрядам в деревне Акраба к юго-востоку от Дамаска. По словам военных, таким образом они сорвали планы Ирана запустить несколько дронов-камикадзе в направлении Израиля. Вслед за армией, не дожидаясь утра, заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы будем и впредь принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов в целях безопасности Израиля»,— говорилось в заявлении главы правительства. Он подчеркнул: «У Ирана нет иммунитета нигде, наши силы действуют в каждом секторе против иранской агрессии».

В понедельник пресс-служба израильской армии опубликовала имена двух убитых в Сирии ливанцев, которые, как утверждается, были бойцами «Аль-Кудса», неоднократно бывали в Иране, в частности, прошли там специальную подготовку по управлению беспилотниками и применению взрывчатых веществ.

По данным арабских СМИ, в ходе израильской атаки погибло пять человек, среди них члены ливанского движения «Хезболла».

Представители движения подтвердили гибель двух своих бойцов. При этом в своем воскресном выступлении лидер «Хезболлы» Хасан Насралла подчеркнул, что атакованные объекты в Сирии принадлежали именно возглавляемому им движению, а не Ирану. Это же утверждают и в Тегеране.

Хасан Насралла пообещал не оставлять действия Израиля без ответа и призвал израильтян, живущих на севере страны, в районе сирийской и ливанской границ, не расслабляться. Лидер «Хезболлы» также пригрозил сбивать все израильские беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Ливана. Помимо угроз в адрес Израиля Хасан Насралла обратился к ливанскому правительству. «Если оно хочет мира, то должно попросить американцев обуздать Израиль»,— заявил он в своей речи. Это ставит в непростую ситуацию премьер-министра Ливана Саада Харири, который только недавно вернулся из США и чьи политические взгляды противоположны взглядам «Хезболлы». Впрочем, вне зависимости от позиций, практически все ливанские политики, включая премьера, осудили нарушение суверенитета Ливана. Глава МИД страны Джебран Басиль пообещал направить в Совбез ООН жалобу на Израиль. Он подчеркнул, что за последние два месяца израильские ВВС и ВМС 481 раз вторгались в воздушное и морское пространство Ливана. Впрочем, до сих пор все аналогичные обращения ливанцев в Совбез никаких последствий для Израиля не имели.

Бесполезна и апелляция к США.

Госсекретарь Майк Помпео дал понять, что Вашингтон полностью поддерживает право Израиля «защищать себя от угроз, исходящих от КСИР». Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с Биньямином Нетаньяху после израильской операции в Сирии. Такая же позиция распространяется и на «Хезболлу», которую США внесли (как и КСИР) в список террористических организаций и считают инструментом влияния Тегерана.

На этом фоне в арабском мире все чаще говорят о совместных операциях США и Израиля против шиитских группировок в Ираке. Речь идет прежде всего о таинственных взрывах на базах народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби») и входящих в него отрядов иракской группировки «Бригады Хезболлы». На прошлой неделе лидеры ополчения обвинили США в том, что они разрешили израильским беспилотникам вторгнуться в воздушное пространство Ирака и нанести удар по одной из их баз. «Бригады Хезболлы» пообещали, что превратят американских военных в Ираке в мишени для своих атак. Парламентский блок «Аль-Фатх», куда вошли представители ополчения, призвал в понедельник американцев окончательно уйти из Ирака.

Как и в Ливане, разногласия с США могут привести к внутреннему кризису в Ираке. До сих пор власти страны проявляли сдержанность и почти не реагировали на таинственные взрывы на складах ополчения, которые происходят с конца июля. Лишь на прошлой неделе Совет национальной безопасности Ирака поручил министерству обороны разработать программу по развитию системы противовоздушной обороны. В воскресенье ситуация стала критической. В результате атаки беспилотника в районе иракского города Эль-Каим у границы с Сирией погибли шесть бойцов ополчения, в том числе один из командиров «Бригад Хезболлы». На его похороны в Багдаде пришли сотни человек. В итоге в понедельник в Министерстве иностранных дел Ирака заявили, что намерены обратиться в Совбез ООН за поддержкой «в деле обеспечения суверенитета Ирака». Одновременно лидеры ополчения обвиняют Израиль в развязывании войны.

Израиль свою причастность к иракским атакам официально не признает. Однако, как заявил на прошлой неделе Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому 9-му каналу, Тегеран поставил задачу уничтожить Израиль и создает против него базы не только в самом Иране, но и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, поэтому израильтяне делают все возможное, что помешать «иранским козням».

Москва на атаки Израиля отреагировала сдержанно.

Примечательно, что в пятницу Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным. А в заявлении МИДа, опубликованном в понедельник вечером, акцент сделан на событиях в Ливане, при этом вина на Израиль не возлагается, лишь выражается обеспокоенность «очередной эскалацией напряженности в регионе». Об ударах Израиля по Сирии говорится, что они «усугубляют ситуацию». В МИД РФ предупредили о возможности начала в регионе «масштабного вооруженного конфликта» с непредсказуемыми последствиями.

Марианна Беленькая