Ливан попросил Совбез ООН оказать давление на Израиль

Постпредство Ливана при ООН обратилось к Совбезу и генсеку организации Антониу Гутерришу с просьбой оказать «эффективное» давление на Израиль после нарушения воздушного пространства Ливана. «Ливан вновь просит Совет Безопасности и через Совет Безопасности все международное сообщество оказать необходимое эффективное давление на Израиль, чтобы прекратить нарушения»,— отмечается в письме (есть у «РИА Новости»).

В нем содержится призыв обязать Израиль полностью выполнить положения резолюции 1701. Она среди прочего призывает Израиль и Ливан поддерживать «постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование».

За несколько последних дней Израиль нанес удары по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех этих атак одна — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Израиль ударил по Ирану по всем фронтам».