И хотя в ту пору, в 1929 году, импозантный новодел на Тверской именовали Дом связи им. Подбельского (по фамилии первого наркома почт и телеграфа РСФСР), историзм момента это нисколько не затушевывало: созданная в 1852-м компания «Центральный телеграф» («Центральный телеграф РСФСР» — с 1918-го) въезжала в настоящий Дворец связи, что вполне отражало роль почты, телеграфа и телефона в мировой революции.

«Новый Центральный телеграф, торжественное открытие которого состоялось в Москве в конце августа, по своему оборудованию является одним из первых в мире,— с гордостью констатировал в те дни "Огонек".— В нем впервые в СССР введены три системы передач, заменяющие большой штат людей. Трубы пневматической почты обегают все здание и передают телеграммы на любой этаж. Ременные конвейеры соединяют залы одного этажа и двух соседних. Греферная установка (грузозахватывающие механизмы для погрузки-выгрузки.— "О") действует в пределах только одного этажа».

Кто мог подумать в те дни, что передовому Дворцу связи в XXI столетии суждено стать памятником телеграфу как виду связи?

Увы, не прошло и века с его открытия, как стало ясно, что в эпоху интернета и мобильных гаджетов электрический телеграф не нужен.

Напротив, гигантское здание в самом центре Москвы (с 1995-го «Центральный телеграф» стал акционерным обществом и дочкой «Ростелекома») — лакомый кусок. Его долго не решались продать, предпочитая сдавать в аренду хотя бы часть из 55 тысяч квадратных метров. Но жизнь есть жизнь: по словам пресс-секретаря «Ростелекома», в связи с развитием цифровых технологий строение не выполняет тех функций, для которых оно возводилось. И вот в нынешнем сентябре, спустя 90 лет и один месяц после открытия, оно было продано за 3,5 млрд рублей. Новые владельцы, по слухам, планируют переделать его в бизнес-центр класса А с торговыми помещениями.