Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из международных праздников в системе ООН — в нашей стране 26 сентября отметят экологическими праздниками, лекциями, уроками и выставками. Так, в Южно-Сахалинске пройдет «Ночь китов», во время которой можно будет «узнать тайную жизнь океана, услышать его голоса, изучить нравы морских животных и узнать об их спасении».

Всемирный день туризма — 27 сентября. Накануне наша страна принимала XXIII Генеральную ассамблею UNWTO, которая задает тон мировой туриндустрии. К генассамблее были обнародованы данные ВЭФ в Давосе по конкурентоспособности 140 стран мира в области туризма. Россия поднялась на 4 строчки в этом мировом рейтинге, на 39-е место, обойдя такие могучие туристические державы, как Турция, Кипр, Израиль, Доминикана.

День воспитателя и всех дошкольных работников в России — 27 сентября. Считается, что в этот день в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад. А стартом для формирования государственной системы дошкольного образования стала «Декларация по дошкольному воспитанию» 1917 года. Основными принципами образования были объявлены бесплатность и доступность. Появилось и новое учреждение — ясли-сад.

День тигра на Дальнем Востоке (29) отметят праздничным шествием, ярмарками и концертами. Численность амурского тигра, самого крупного в мире, критически сократилась в ХХ веке. К 1940 годам в дикой природе оставалось лишь 30–40 особей. Сегодня благодаря охранным мероприятиям на Дальнем Востоке обитает примерно 550 хищников. А официальная их «перепись» в России запланирована на 2020 год.

Воздвижение (27) — третья встреча осени. «Воздвижение кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет», «Воздвижение осень зиме навстречу двигает». На Руси в это время начиналась рубка капусты и заготовка ее на зиму: «На Воздвижение первая барыня — капуста». Девушки в праздничных платьях ходили из дома в дом рубить капусту. Эти вечеринки-капустники с угощениями, песнями обычно длились две недели.