Чего сидим?

Наталья Радулова

Почему мужчина так долго занимает санузел

Мой знакомый купил квартиру с двумя санузлами. «Давай один переделаем в кладовку,— предложила ему жена.— А то это барство какое-то — два туалета в двушке». Но мужчина взвился: «Никогда! Я, может, потому ипотеку большую взял, чтоб у меня свой личный ватерклозет был! Я работаю, имею право… Никогда не входи туда, понятно? Замок повешу!»

«Муж постоянно закрывается в ванной. Что это значит?» — такой вопрос женщины начали задавать друг дружке, кажется, с тех пор как появились интернет-форумы. Вот, пожалуйста, некая Александра из Москвы интересуется: «Почему мой парень очень долго занимает уборную? Вроде слышу: вода смылась, а он не выходит. Полчаса, час! Соорудил себе полочки — до потолка все заставлено книгами, журналами. Не является ли это расстройством психики?» Молодая мама из Воронежа тоже удивляется: «Муж сказал, что ванная — единственное место, где он может уединиться со смартфоном. Кот с ним там же всегда. А ребенок в дверь долбится!» Анна из Екатеринбурга подозревает что-то гендерное: «Муж и сын подолгу могут сидеть. Нам с дочерью надо вставать раньше их, чтобы успеть свои дела сделать».

У некоторых женщин злости не хватает: «Я ненавижу этот туалет уже! Как свободная минута — он туда бежит с ноутбуком! Играет там, читает, и не выгонишь его никак! У нас трое детей, очередь образуется, пока он там "заседает". Стыдно признаться подругам, так хоть здесь, может быть, совет дадите, как его выжить оттуда?» Некоторые подозревают своих мужей в изменах, когда те запираются, включают воду и просто сидят на краю ванны, не раздеваясь. Женщины проверяют: полотенце сухое! Что же он там делает так долго? С любовницей переписывается? Порно смотрит? За коммунистов в соцсетях агитирует? Хоть скрытую камеру ставь!

Британские ученые, конечно же, провели исследование на эту тему. В опросах участвовали больше тысячи респондентов — так и выяснилось, что мужчины ищут в ванных именно тишину. Почти 45 процентов опрошенных указали, что уединяются, как только домашние начинают чрезмерно действовать им на нервы. Около 25 процентов мужчин жалуются, что не знают, как справлялись бы с повседневностью, не будь у них возможности регулярно сбегать в ванную комнату, а 23 процента опрошенных назвали туалет своей «безопасной гаванью».

Российские мужчины с данными этого исследования согласны. Один вон даже в блоге признается, что у него на полочке возле «горшка» лежит старый тетрис — для полного релакса. Другой не скрывает, что ловит там соседский незапароленный Wi-Fi. Третий перебирает карточки с английскими словами и фразами: «Очень эффективный метод изучения языка. Советую». Даже деревенские парни в уличных «скворечниках» и банях находятся дольше, чем требуется. Размышляют о судьбах родины, о пенсионной реформе, читают надписи на туалетной бумаге: «А вы знали, что в Сясьстрое есть целлюлозно-бумажный комбинат?»

А еще наши мужчины считают, что именно женщины виноваты в их особой любви к местам для санитарных и гигиенических процедур. Если благоверная начинает пилить, то среднестатистический россиянин просто вынужден отчалить в свою тихую гавань — ворчливая баба, может, на другое переключится. И даже унитаз или душ по прямому назначению использовать в это время не обязательно. «Когда я жил с первой женой-мозгоклюйкой, то только в ванной и туалете и спасался,— объясняет женатый второй раз гражданин.— Сейчас я там не засиживаюсь — зачем? А раньше для меня это было как в отпуск кратковременный сходить».