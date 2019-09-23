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Фото: EFE / EPA / Vostock Photo

Магия больших тыкв

Магия больших тыкв

Журнал "Огонёк" от , стр. 24
Традиционные фестивали урожая отмечают в Европе. На фото — гигантская фигура из овощей, выложенная на Празднике тыквы в немецком городе Людвигсбург. Это самый большой в мире тыквенный фестиваль, на котором ежегодно выставляется около 500 тысяч тыкв самых разных мастей. Гвоздь программы — конкурс на самую тяжелую и большую тыкву. Мировой рекорд — 1190,5 килограмма — был установлен именно здесь в 2016 году. Кстати, в последний день фестиваля тыква—чемпион текущего сезона торжественно разбивается, а все гости могут унести с собой семена гигантского овоща.
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