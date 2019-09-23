Не рожаем!

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, рождаемость в РФ упала до минимума за 20 лет. Так низко коэффициент рождений первого ребенка (0,66 детей за 2018 год на одну женщину) падал в 1999-м, в кризис. Падает и коэффициент рождений второго ребенка, даже несмотря на помощь в виде материнского капитала. По итогам января—июля 2019-го родившихся в РФ стало меньше еще на 7,4%. Блогеры озадачены

А что хотели?

DmitryDmitry : «А что они хотели? Уверенность в завтрашнем дне, соцгарантии — это важно. И не надо рассказывать, что чем выше благосостояние, тем меньше рожают, и приводить в пример ФРГ. В Эмиратах оно еще выше, а рожают по 7–10 детей».

Нет денег — нет детей

Alevpi: «Рождаемость напрямую от доходов зависит. Нет денег — нет детей».

Заграница помогает

Pomeranec : «Это еще спасибо Средней Азии: в Москве на одну беременную славянку, если судить по тем, кто сидит в коридорах женских консультаций, пять мигранток. По-русски не говорят, но все — россиянки».

Алиментарный вопрос

Анна Юрьева : «У нас в провинции зарплата в 10–15 тысяч — это еще нормально. Как на эти деньги мужчине кормить жену в декрете, себя и ребенка? А если муж уходит? Получай на дитё 2,5 тысяч алиментов и ни в чем ему не отказывай?»

Телеподдержка

NShut : «Пока не было детей, мог купить телевизор, потому что захотелось. Сейчас при трех детях считаю себя нищебродом. Зато по телеку моему рассказывают о поддержке многодетных».

Качество, а не количество?

«И все же теперь в ребенка родители вкладывают больше: денег, сил, времени. Конечно, рожать много не хочется — одного хоть бы поднять. А в семье моей бабушки было семеро детей. И одни валенки на всех».

Блоги читала Наталья Радулова

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Цифра

62% занимают иномарки

в российском парке легковых автомобилей, который (по состоянию на июль этого года) насчитывает 44,1 млн единиц. Иностранное производство на российских просторах представлено широким спектром, но лидерство принадлежит «большой тройке»: более 22% от общего количества легковых машин занимают автомобили японских брендов (9,9 млн шт.), на втором месте (и числом вдвое меньшим — 5 млн) в легковом автопарке представлены корейские производители — их доля составляет 11,4%, а третьими по уровню представительства на российском рынке следуют немецкие бренды — 10% (4,5 млн единиц).

Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

2 трезвых дня

в неделю — такой минимум нужно соблюдать, чтобы алкоголь не наносил вреда здоровью. При этом относительно безопасной дозой для ежедневного употребления в остальные дни считается 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин. Эти данные опубликовал Минздрав в специальных рекомендациях для экспертов.

Источник: «РИА Новости»

Более 350 000 человек

посетили выставку «Щукин: биография коллекции», что сделало ее самой посещаемой выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние 38 лет (по количеству посетителей в день). На выставке была представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX — начала ХХ века. Впервые музейная экспозиция представляла не только мировые шедевры, но и людей, собиравших уникальную коллекцию,— Сергея Щукина и его братьев.

Источник: «Интерфакс»

Настроение

Карьерный пессимизм

Наиболее доступные сферы для карьерного успеха, по мнению россиян,— это спорт (так считает 41%) и творческие профессии (36%).

А вот в том, что построить карьеру в сфере бизнеса сложно, убеждены 77% граждан. Непросто добиться успеха и на госслужбе, и в политике — так считают 73% россиян. В целом не верят в возможность легкого пути для молодежи в спорте, творчестве, бизнесе, науке, политике и госслужбе пугающие 47% респондентов (занятно, что в скептиках в основном женщины). И только 19% опрошенных полагают, что на этих поприщах добиться успеха легко. Среди оптимистов, отметим, практически одинаковое количество и мужчин, и женщин.

Источник: ВЦИОМ